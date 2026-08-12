Palazzo Nova in via Italia rinasce grazie alla visione di un 21enne.

Palazzo Nova in via Italia rinasce grazie alla visione di un 21enne

A soli 21 anni è già imprenditore, gestisce decine di appartamenti tra Biella e Milano e oggi è alla guida di uno dei progetti di riqualificazione più interessanti del centro storico cittadino. Riccardo Paradiso, insieme al socio Mattia Piga, ha fondato Business Innovation Srl, società specializzata nella compravendita e valorizzazione di immobili, con l’obiettivo di dare nuova vita a edifici storici attraverso un approccio moderno e innovativo.

Il progetto simbolo è Palazzo Nova, in via Italia 49, all’angolo con piazza Fiume: un edificio ottocentesco ricco di storia che ospiterà 11 appartamenti completamente ristrutturati, arredati e in classe energetica A+.

La storia imprenditoriale di Riccardo inizia molto presto: «Fin da piccolo frequentavo persone più grandi di me, che avevano già un’indipendenza economica. Tornando da una vacanza trovai sul vostro giornale un annuncio della Lucciola che cercava personale. Il 6 agosto iniziai a lavorare come cameriere. Ogni giorno facevo due ore di monopattino da Cossato per andare al lavoro, ma non mi interessava la distanza: volevo soltanto conquistare il mio stipendio». La voglia di mettersi in gioco lo porta presto a cambiare settore: «Ho iniziato a lavorare come agente immobiliare. Dopo una prima esperienza sono entrato in un’altra agenzia e in poco tempo ho concluso il mio primo incarico importante». Da lì capisce la sua strada: «In un anno sono arrivato a gestire 19 appartamenti a Milano».

Oggi gli immobili in gestione sono diventati 24, e proprio il successo ottenuto nel capoluogo lombardo gli ha permesso di tornare e investire nella sua città.

«Volevo portare qui un modo diverso di fare immobiliare, prendendo ispirazione da ciò che funziona nelle grandi città». Nasce così il progetto di Palazzo Nova.

Oggi il cantiere è nella fase delle rifiniture. Il palazzo, costruito nell’Ottocento, custodisce un patrimonio storico importante: in passato ospitò l’ex municipio e nelle cantine sono ancora presenti le antiche celle con le grate originali. Durante gli interventi sono riemersi anche affreschi rimasti nascosti per decenni sotto la pittura: la pratica di occultamento è tipica del periodo bellico italiano. «Questo edificio aveva già un’anima. Il nostro obiettivo non è cancellarne la storia, ma valorizzarla, affiancando il fascino del passato al comfort di una casa moderna – spiega Paradiso -».

Il progetto prevede 11 appartamenti: quattro bilocali, oltre a trilocali e quadrilocali, tutti completamente arredati e ad alta efficienza energetica.

La filosofia di Business Innovation è diversa rispetto a quella tradizionale: prima della vendita, alcuni alloggi saranno disponibili anche per affitti brevi, così da permettere ai potenziali acquirenti di vivere l’esperienza dell’immobile. «I biellesi spesso vogliono vedere e conoscere una casa prima di comprarla. Per questo abbiamo pensato di far vivere gli appartamenti prima dell’acquisto».

L’azienda punta inoltre a seguire il cliente in ogni fase: dalla compravendita alla gestione successiva dell’immobile: «Accompagnare il cliente anche dopo l’acquisto e occuparsi della gestione e degli affitti. Credo che questo sia il vero valore aggiunto».

«La cosa più bella di avere un proprio progetto è essere indipendente nelle scelte e nelle responsabilità. È una libertà che comporta impegno, ma ti permette di costruire qualcosa di tuo».

Poi continua, a proposito della passione per il settore immobiliare: «Entrando in questo mondo, collaborando con persone che possedevano già immobili importanti, me ne sono innamorato».

Oggi il focus è su Biella e l’attenzione si concentra soprattutto sui bilocali, pensati per un pubblico di investitori interessati a un rapido ritorno dell’investimento. Una volta concluso l’intervento, Riccardo tornerà anche sul mercato milanese, senza perdere di vista la sua città. Il recupero di Palazzo Nova rappresenta una scommessa sul futuro del centro storico di Biella: dimostrare che innovazione e valorizzazione del patrimonio possono camminare insieme, restituendo nuova vita a un edificio che, da oltre due secoli, racconta la storia della città.

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