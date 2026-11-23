PalaPajetta, sfuma il bando ma il comune investe 600mila euro.

PalaPajetta, sfuma il bando ma il comune investe 600mila euro

L’esclusione dal bando nazionale “Sport e periferie 2026” non ferma i progetti del comune per il PalaPajetta. Se da una parte è sfumata la possibilità di ottenere un milione di euro di finanziamento statale, dall’altra l’amministrazione ha deciso di andare avanti con risorse proprie, mettendo sul tavolo 600mila euro per intervenire sulla struttura.

La novità è proprio l’approvazione in giunta del progetto di fattibilità tecnico-economica, passaggio necessario per poter aprire un mutuo e avviare il programma di lavori. A confermarlo è l’assessore allo sport Giacomo Moscarola. «L’esclusione è legata al fatto che il bando premia soprattutto i comuni del Sud. Una parte consistente del punteggio viene infatti assegnata sulla base di indicatori Istat come criminalità, degrado e abbandono scolastico, che nei territori del Nord e a Biella in particolare sono molto più contenuti. Questo però non significa che rinunciamo a investire sul PalaPajetta».

L’intervento previsto, per un importo complessivo di 600mila euro, si concentrerà innanzitutto sul miglioramento sismico dell’edificio. «La settimana scorsa abbiamo approvato il progetto di fattibilità, così da poter procedere con l’apertura di un mutuo e finanziare le opere necessarie. Si tratta di lavori importanti anche per poter ottenere successivamente altre certificazioni», spiega Moscarola.

I cantieri dovrebbero partire la prossima estate, in modo da non interferire con le attività sportive che quotidianamente animano il palazzetto. L’obiettivo è infatti concentrare gli interventi nel periodo di minore utilizzo della struttura.

«Una volta conclusi gli interventi di miglioramento sismico, l’intenzione sarà poi quella di proseguire con ulteriori lavori di sistemazione della struttura, intervenendo sulle porte, sugli spogliatoi e con nuove tinteggiature», conclude Moscarola.

Nei mesi scorsi la candidatura al bando nazionale aveva previsto un progetto da 1,1 milioni di euro, con interventi più ampi su efficienza energetica, adeguamento antisismico, facciate, accessibilità e impianti. Quel finanziamento non è arrivato, ma Palazzo Oropa ha comunque deciso di portare avanti il progetto di riqualificazione.

Giulia Gaia Maretta

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