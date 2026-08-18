La mattina di domenica 23 agosto il Santuario propone due appuntamenti dedicati alla conoscenza del Santuario e della Conca di Oropa.

Oropa: escursione all’alpe Cucco e concerto d’arpa

Alle ore 10 partirà l’escursione guidata al Belvedere dell’Alpe Cucco: un percorso immerso nell’ambiente naturale della conca di Oropa, fino a un punto panoramico privilegiato sulla valle e sulla pianura biellese. È necessaria la prenotazione.

Alle ore 11 è prevista la visita guidata al Santuario, al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia. Il percorso permette di conoscere la storia di Oropa attraverso l’arte, l’architettura e le collezioni che ne custodiscono la memoria. Prenotazione consigliata.

La sera di domenica 23 agosto sarà dedicata alla musica: alle ore 21, nella Basilica Antica, Melissa Buccella proporrà un concerto d’arpa contemplativo, attraverso canti sacri, preghiere e salmi in lingue antiche.

L’arpa celtica accompagnerà melodie della tradizione cristiana e brani di ispirazione spirituale, dal Magnificat in latino al Salmo 23 in ebraico biblico, fino al Padre Nostro in aramaico. Un momento pensato per unire musica e spiritualità, in dialogo con la dimensione raccolta della Basilica Antica. Ingresso libero

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