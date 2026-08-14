A Pettinengo si avviano a conclusione i preparativi organizzativi per la rimozione e la messa in sicurezza dei residuati bellici rinvenuti in via Duca d’Aosta 1. L’intervento è fissato per lunedì 17 agosto, con inizio alle ore 10:00, e vedrà impegnati gli specialisti del 32° Reggimento Genio Guastatori.

Ordigni bellici a Pettinengo: arriva il Genio Guastatori

Per tutelare l’incolumità pubblica, l’amministrazione comunale ha stabilito un raggio di sicurezza di 381 metri attorno alla zona interessata. Il perimetro di emergenza comprende arterie fondamentali come via Duca d’Aosta, via Gavasso e via Fiume, imponendo anche la chiusura temporanea al pubblico del parco e della storica Villa Piazzo.

Per chiunque risieda o si trovi nell’area scatterà l’evacuazione obbligatoria: abitazioni, locali commerciali, artigianali e professionali dovranno essere lasciati entro le 9:30. Contestualmente, saranno vietati il transito pedonale e veicolare, gli assembramenti e le soste nelle vicinanze. Il rientro nelle abitazioni e la riapertura delle attività saranno consentiti soltanto a operazioni ultimate, previa comunicazione ufficiale del cessato pericolo. Il Comune fornirà presto ulteriori indicazioni.

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