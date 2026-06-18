AttualitàBiella
Olivero, «Condizioni generali buone e quadro in costante miglioramento»
Arrivano aggiornamenti sul sindaco dopo il malore. Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni sono previste domani
In merito alle condizioni di salute del Sindaco Marzio Olivero, si comunica che, a seguito del malore accusato nella giornata di ieri, sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari.
Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento. Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall’ospedale sono previste nella mattinata di domani.
Il Sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto.
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