Olivero, «Condizioni generali buone e quadro in costante miglioramento»

In merito alle condizioni di salute del Sindaco Marzio Olivero, si comunica che, a seguito del malore accusato nella giornata di ieri, sono stati effettuati gli accertamenti clinici ritenuti necessari.

Le condizioni generali sono buone e il quadro è in costante miglioramento. Salvo diverse indicazioni dei sanitari, le dimissioni dall’ospedale sono previste nella mattinata di domani.

Il Sindaco desidera ringraziare il personale medico e sanitario dell’Ospedale degli Infermi per la professionalità dimostrata, nonché tutti coloro che, in queste ore, hanno espresso vicinanza e affetto.

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