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Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C
Le previsioni per le prossime ore
Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C.
Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C
A Biella oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra schiarite e nubi nel corso della giornata.
Le temperature resteranno piuttosto miti: la minima di 21°C è prevista nelle prime ore del mattino mentre la massima raggiungerà i 28°C alle 16.
Una giornata quindi dal clima gradevole, con qualche passaggio nuvoloso ma senza particolari variazioni delle temperature.
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