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Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C

Le previsioni per le prossime ore

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22 secondi fa

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Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C
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Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C.

Oggi sole e nuvole nel Biellese: temperature fino a 28°C

A Biella oggi il cielo sarà parzialmente nuvoloso, con alternanza tra schiarite e nubi nel corso della giornata.

Le temperature resteranno piuttosto miti: la minima di 21°C è prevista nelle prime ore del mattino mentre la massima raggiungerà i 28°C alle 16.

Una giornata quindi dal clima gradevole, con qualche passaggio nuvoloso ma senza particolari variazioni delle temperature.

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