Oggi l’ultimo saluto a Denis Trabbia

Addio all’imprenditore Denis Trabbia. La cerimonia funebre è in programma oggi pomeriggio a Occhieppo Superiore, alle ore 15, partendo dalla chiesa parrocchiale. Dopo la santa messa la salma verrà tumulata nel cimitero di Callabiana.

Trabbia, che aveva solo 55 anni, è stato vittima di un terribile incidente. Stava effettuando alcuni lavori di manutenzione su una macchina, quando il veicolo gli è caduto addosso uccidendolo sul colpo.

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Il ricordo di Moscarola

“Oggi voglio ricordare Denis Trabbia – scrive l’assessore Giacomo Moscarola su Facebook -, scomparso troppo presto, con un pensiero che va oltre il rapporto istituzionale e racconta un’amicizia fatta di stima, affetto e tanti momenti condivisi.

“Denis era un grande imprenditore, una persona capace di guardare oltre il proprio lavoro, sempre attenta al sociale e, in particolare, ai bambini in difficoltà. Una sensibilità che gli faceva onore e che racconta molto della persona che era.

“Questa foto è stata scattata in occasione dell’inaugurazione dei suoi campi da padel, un momento di condivisione e di soddisfazione per un progetto che arricchiva il nostro territorio.

Tanti momenti felici

“Ma il ricordo più bello – prosegue Moscarola – va anche oltre gli impegni istituzionali. Sono tanti i pranzi trascorsi insieme a Denis, a suo papà Sergio e all’ex sindaco Claudio Corradino. Momenti semplici, fatti di chiacchiere, risate, confronti e amicizia, che oggi assumono un valore ancora più grande. Ci sono persone che, al di là del ruolo che ricoprono, lasciano un segno autentico nella vita di chi le incontra. Denis era una di queste. Mi mancheranno la sua presenza, la sua disponibilità e i momenti che abbiamo condiviso.

“Un abbraccio sincero e affettuoso a tutta la famiglia, con un pensiero particolare al papà Sergio e al fratello Simone, ai quali va la mia vicinanza in questo momento di dolore. Ciao Denis, grazie per i momenti vissuti insieme e per quello che hai saputo lasciare alla nostra comunità. Ti ricorderò con affetto”.

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