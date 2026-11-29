Dopo 29 anni di richieste, appelli e letterine indirizzate agli assessori che si sono succeduti alla guida dei Trasporti, per il quartiere Piazzo di Biella potrebbe essere finalmente arrivato il regalo tanto atteso. E questa volta non servirà scomodare Babbo Natale: a dare la notizia è direttamente l’assessore comunale Edoardo Maiolatesi, che ha risposto pubblicamente a Benni Possemato, titolare del ristorante La Civetta ed ex consigliere comunale, dopo il suo ironico appello pubblicato su Facebook.

La richiesta era quella di acquistare un minibus capace di attraversare le strettoie del borgo storico, in particolare quella di piazza Cisterna, dove gli autobus tradizionali non riescono a transitare. Una proposta che Possemato porta avanti da quasi tre decenni e che, a quanto pare, questa volta ha trovato una risposta concreta.

«Caro Benni, Babbo Natale tradizionalmente arriva il 25 dicembre, ma quest’anno forse è arrivato con anticipo», esordisce Maiolatesi nella sua replica. L’assessore annuncia infatti che sono stati finalmente acquistati due mezzi piccoli, da una ventina di posti ciascuno e alimentati a metano, che potranno attraversare le strettoie del centro storico.

Un risultato raggiunto sulla base di un indirizzo del Comune di Biella, formalizzato attraverso una proposta di delibera presentata dallo stesso assessore: «Sono lieto, e se ragionevolmente lo chiedi indistintamente da 30 anni, mi rende ancora più orgoglioso, di comunicare che sono stati finalmente acquistati», scrive Maiolatesi, raccogliendo con ironia il riferimento alle lunghe attese contenuto nella letterina natalizia di Possemato.

Minibus, i mezzi arriveranno entro fine anno

Per vedere i nuovi minibus in circolazione, tuttavia, bisognerà attendere ancora qualche mese. Secondo quanto comunicato dall’assessore, i due veicoli arriveranno in deposito entro la fine dell’anno. Successivamente dovranno essere completati i necessari passaggi tecnici prima di poter entrare effettivamente in servizio.

L’obiettivo indicato da Maiolatesi è quello di riuscire a metterli in funzione «verosimilmente entro i primissimi mesi del 2027, sperando di accorciare al massimo le tempistiche tecniche». Entro l’anno arriveranno, comunque, arriveranno in deposito.

Si avvicina dunque alla soluzione una questione che per anni è stata al centro delle richieste di chi vive e lavora al Piazzo. I nuovi mezzi, grazie alle dimensioni ridotte, potranno raggiungere zone del quartiere oggi difficilmente servibili con gli autobus tradizionali, migliorando i collegamenti per residenti e visitatori.

Per Possemato, insomma, potrebbe essere arrivato davvero il momento di archiviare la sua ventinovesima letterina natalizia. E stavolta Babbo Natale sembra aver mantenuto la promessa.

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