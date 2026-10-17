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E’ morto Gian Luigi Castriconi

Lutto in città

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8 minuti fa

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E’ morto Gian Luigi Castriconi

Biella in lutto per la morte di Gian Luigi Castriconi. Aveva 80 anni. Ex ferroviere, era un personaggio molto popolare e amato. E’ stato impegnato per anni nella vita amministrativa e politica cittadina. Ha inoltre legato il suo nome anche ai giornali locali, dove è stato brillante vignettista.

Lascia nel dolore la moglie Loretta, il figlio Riccardo con Teresa, i nipoti Anna e Alessandro e la sorella Anita.

Il rosario verrà celebrato domani, domenica 18 ottobre, alle ore 19,30, nella chiesa di San Paolo, a Biella. Sempre a San Paolo lunedì alle 10 ci sarà il funerale. Dopo la santa messa la salma proseguirà per il tempio crematorio.

E’ possibile fare visita a Gian Luigi nella casa funeraria Destefanis in corso San Maurizio dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle17.

LEGGI ANCHE: Martedì il funeraledi Alessandro Piccolo, aveva solo 45 anni

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