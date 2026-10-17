BiellaCronaca
E’ morto Gian Luigi Castriconi
Lutto in città
E’ morto Gian Luigi Castriconi
Biella in lutto per la morte di Gian Luigi Castriconi. Aveva 80 anni. Ex ferroviere, era un personaggio molto popolare e amato. E’ stato impegnato per anni nella vita amministrativa e politica cittadina. Ha inoltre legato il suo nome anche ai giornali locali, dove è stato brillante vignettista.
Lascia nel dolore la moglie Loretta, il figlio Riccardo con Teresa, i nipoti Anna e Alessandro e la sorella Anita.
Il rosario verrà celebrato domani, domenica 18 ottobre, alle ore 19,30, nella chiesa di San Paolo, a Biella. Sempre a San Paolo lunedì alle 10 ci sarà il funerale. Dopo la santa messa la salma proseguirà per il tempio crematorio.
E’ possibile fare visita a Gian Luigi nella casa funeraria Destefanis in corso San Maurizio dalle 8,30 alle 12 e dalle 14,30 alle17.
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