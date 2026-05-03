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Oggi il Pellegrinaggio della città di Biella a Oropa
Oggi il Pellegrinaggio della città di Biella a Oropa.
Oggi, domenica 3 maggio, si svolge il tradizionale Pellegrinaggio della Città di Biella al Santuario di Oropa.
La giornata prevede due modalità comunitarie di partecipazione: la partenza a piedi, avvenuta alle ore 6.00 da Piazza Duomo, accompagnata da soste meditative lungo il cammino, oppure la partenza in pullman alle ore 8.30 da Piazza Lamarmora (con rientro previsto alle ore 16.30 dai cancelli del Santuario).
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Il ritrovo per tutti i partecipanti è fissato alle ore 10.00 nel chiostro della Basilica Antica, da cui partirà la processione; a seguire sarà celebrata la Santa Messa nella Basilica Antica, presieduta dal Vescovo Roberto Farinella.
Per ulteriori informazioni è possibile contattare don Gabriele Leone al numero 3475142918.
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