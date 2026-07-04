Oggi fate il pieno, da domani benzina più cara

Termina oggi, sabato 3 luglio, lo sconto sulle accise di benzina e diesel introdotto dal Governo per contenere il rincaro dei carburanti. Da domani le aliquote torneranno ai livelli ordinari e, di conseguenza, gli automobilisti dovranno fare i conti con un nuovo aumento dei prezzi alla pompa.

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La riduzione delle accise era stata decisa dall’esecutivo per fronteggiare le tensioni sui mercati energetici provocate dal conflitto in Medio Oriente. Con il progressivo calo delle quotazioni del petrolio registrato nelle ultime settimane, il Governo ha scelto di non prorogare la misura, anche alla luce dell’elevato costo sostenuto dalle finanze pubbliche per mantenerla in vigore.

L’ultimo decreto, approvato il 6 giugno, aveva previsto una riduzione di cinque centesimi al litro sulle accise di benzina e diesel. Considerando anche l’Iva, il beneficio per i consumatori era pari a circa sei centesimi al litro.

Secondo le stime del Codacons, con il ripristino delle aliquote ordinarie un pieno di carburante costerà in media circa 3 euro in più. Il prezzo del gasolio dovrebbe attestarsi intorno a 1,94 euro al litro sulla rete ordinaria e a 2,02 euro al litro in autostrada, mentre la benzina dovrebbe raggiungere una media di 1,86 euro al litro sulla rete ordinaria e di 1,95 euro al litro sulla rete autostradale.

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