Oggi e domani il Rally Lana: tutte le modifiche alla viabilità in città

In occasione della 38ª edizione del Rally Lana, in programma oggi e domani, il Comune di Biella ha disposto una serie di provvedimenti temporanei alla viabilità per consentire lo svolgimento della manifestazione in condizioni di sicurezza.

Le modifiche prevedono divieti di sosta con rimozione forzata e sospensioni temporanee della circolazione in diverse aree cittadine, con limitazioni che in alcuni casi scatteranno già nei giorni precedenti la gara.

Rally Lana: occhio a divieti di sosta e sospensioni della circolazione

Per quanto riguarda le principali variazioni alla circolazione, la prima area interessata è piazzale Cerruti, dove sono previsti il divieto di sosta e la sospensione del traffico dalle ore 12 di giovedì 22 ottobre fino alle ore 24 di lunedì 26 ottobre.

Successivamente, nel lato nord di piazza Vittorio Veneto scattano il divieto di sosta e la sospensione della circolazione dalle ore 8 di sabato 24 ottobre alle ore 24 di domenica 25 ottobre, pur con le dovute eccezioni per i mezzi di soccorso e per i residenti che devono accedere ai passi carrai presenti.

A seguire in viale Matteotti è disposta la chiusura di entrambe le corsie di marcia nel tratto compreso tra la rotatoria con via Repubblica e l’intersezione con via Italia, dalle ore 19 di sabato fino alle ore 24 di domenica.

Infine, in via Lamarmora è programmata la chiusura della corsia nord nella fascia oraria compresa tra le ore 16 e le ore 21 di sabato 24 ottobre.

I divieti di sosta nelle zone interessate dalla prova speciale

Particolare attenzione è rivolta ai divieti di sosta e alle aree interessate dalla prova speciale.

Nella giornata di sabato 24 ottobre, dalle ore 17 alle ore 24, sarà in vigore il divieto di sosta con rimozione forzata in via Carso (nel tratto compreso tra via Bengasi e via Cernaia), in via Bertodano, in via Cernaia, in via Marconi (nel tratto tra il ponte Cerruti e viale Carducci) e in viale Carducci (nel tratto compreso tra via Marconi e via Novara). Ulteriori divieti di sosta sono attivi già dalle ore 6 di ieri e fino alle ore 12 di lunedì 26 ottobre in specifici stalli di viale Carducci e via Bertodano, oltre che in una porzione dell’area di parcheggio situata in via Cernaia.

Possibili sospensioni temporanee nelle vie inserite lungo il percorso

Inoltre, nella serata di sabato 24 ottobre, dalle ore 18 alle ore 24 e comunque per il tempo strettamente necessario allo svolgimento della prova speciale, possono essere disposte, previa conferma con ordinanza prefettizia, sospensioni temporanee della circolazione nelle vie inserite lungo il percorso. Tra le strade coinvolte figurano via Carso, via Bertodano, via Cernaia, il ponte Cerruti, via Marconi, viale Carducci, via Galileo Galilei e via Volpi, fermo restando che sono sempre garantiti i transiti dei mezzi di soccorso in emergenza.

Nella medesima fascia oraria, in alcuni tratti di via Bertodano, via Trento e via Orfanotrofio, l’accesso è consentito ai soli residenti e aventi diritto, con ingresso e uscita a doppio senso alternato a vista, secondo le modalità previste dal provvedimento.

La polizia municipale ha diffuso un documento nel quale “si invitano pertanto tutti i cittadini a prestare la massima attenzione alla segnaletica temporanea allestita nelle zone interessate, a rispettare rigorosamente i divieti di sosta e le limitazioni alla circolazione e a programmare per tempo i propri spostamenti, facendo ricorso, ove necessario, a percorsi viabili alternativi”.

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