Oggi e domani a Biella temperature oltre i 30 gradi

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Alpi settentrionali, pedemontane, Alpi occidentali, pianure occidentali e pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Alpi meridionali nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-orientali; Zero termico nell’intorno di 4150 metri.

A Biella oggi bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 30°C, la minima di 23°C, lo zero termico si attesterà a 4136m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nord-Nordovest, al pomeriggio moderati e proverranno da Est-Sudest. Nessuna allerta meteo presente.

Anche domani bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge. Durante la giornata di domani la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4162m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudest, al pomeriggio moderati e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

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