AttualitàBiella
Oggi attenzione agli autovelox
Domenica di controlli
Oggi attenzione agli autovelox
La prudenza al volante è sempre d’obbligo, a maggior ragione in giornate come quella di oggi, domenica 22 novembre, con pioggia e strade viscide.
Premesso ciò, fate attenzione agli autovelox. Come informa il sito Trovavelox.it oggi è previsto un controllo con postazione mobile SS758 fra Masserano e Mongrando.
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Restando in zona, autovelox mobili saranno presenti anche sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara, e sulla Genova Voltri – Gravellona Toce. Attenzione anche se vi recate in gita nelle Langhe. Da quelle parti ne sono previsti ben 13:
- A33Asti-CuneoCuneo (CN)
- A6Torino-SavonaCuneo (CN)
- SP12Fondovalle TanaroCuneo (CN)
- SP3Sant’Albano SturaCuneo (CN)
- SP422di Valle MacraCuneo (CN)
- SP661delle LangheCuneo (CN)
- SP662di SaviglianoCuneo (CN)
- SP702Tangenziale BraCuneo (CN)
- SS20Colle di Tenda e di Valle RojaCuneo (CN)
- SS21del Colle della MaddalenaCuneo (CN)
- SS231di Santa VittoriaCuneo (CN)
- SS28del Colle di NavaCuneo (CN)
- SS704Tangenziale di Mondovì
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