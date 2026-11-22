Oggi attenzione agli autovelox

La prudenza al volante è sempre d’obbligo, a maggior ragione in giornate come quella di oggi, domenica 22 novembre, con pioggia e strade viscide.

Premesso ciò, fate attenzione agli autovelox. Come informa il sito Trovavelox.it oggi è previsto un controllo con postazione mobile SS758 fra Masserano e Mongrando.

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Restando in zona, autovelox mobili saranno presenti anche sulla Torino-Milano, all’altezza di Novara, e sulla Genova Voltri – Gravellona Toce. Attenzione anche se vi recate in gita nelle Langhe. Da quelle parti ne sono previsti ben 13:

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