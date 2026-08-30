Oggi al via Bolle Off: alle 17,30 la cerimonia di sboccatura del primo fusto

Se #BolleOn rappresenta la festa, la musica e l’energia delle piazze, #BolleOff ne è l’anima più profonda, intima e riflessiva. Da oggi al 2 settembre, questa formula trasforma la birra artigianale in una vera e propria bussola culturale per esplorare le eccellenze del Biellese.

Il significato di Bolle Off sta tutto nel viaggio: un cammino di quattro giorni che unisce l’archeologia industriale dei grandi marchi del tessile, il trekking naturalistico in quota, il sociale e le tradizioni culinarie locali.

È l’anteprima diffusa che dimostra come un grande festival non debba solo occupare uno spazio, ma anche saper valorizzare, ascoltare e far respirare l’intero territorio che lo ospita.

Prima che si accendano i grandi riflettori e le spine di piazza Martiri, Bolle di Malto sceglie di raccontarsi in modo intimo, lento e diffuso.

La rassegna lancia la sua formula #BolleOff: quattro giorni di eventi, incontri e turismo attivo per esplorare le bellezze e le eccellenze della provincia di Biella.

Bolle Off, la birra artigianale diventa una bussola culturale

Il programma si snoda tra visite esclusive nei musei d’impresa del territorio, come Casa Zegna e il Fila Brand Experience Center, e tappe del gusto alla scoperta delle tradizioni locali, inclusa una sosta all’Antico Forno Massera.

Non mancheranno momenti di spettacolo e cucina con gli attesi show cooking a base di birra firmati dalla nota food influencer Rossella in Padella.

Natura, ruote e altezze

Per chi ama l’avventura, #BolleOff trasforma il paesaggio in un teatro all’aperto. Spazio quindi ai popolari e-bike tour guidati che collegheranno i principali microbirrifici artigianali della zona, ma anche al trekking naturalistico lungo il Gorgomoro e alle suggestive esperienze di “Bolle in Quota”.

Il rito del primo fusto a Oropa e la sboccatura in piazza Duomo

Il momento più simbolico ed emozionante dell’anteprima si svolgerà alle 15 nella splendida cornice del Santuario di Oropa.

Qui avverrà la solenne benedizione del primo fusto. Subito dopo, grazie alla collaborazione con gli atleti di Asad Biella, il fusto inizierà la sua discesa fisica verso il centro cittadino, portando idealmente il via ufficiale alla grandiosa festa di #BolleOn.

Alle 17,30, in via Battistero nel centro di Biella, avrà luogo la cerimonia ufficiale di sboccatura del primo fusto.

Da non perdere in agenda

Turismo culturale: visite guidate dedicate all’archeologia industriale e al tessile biellese, show cooking: ricette e abbinamenti insoliti con le birre artigianali d’Italia.

Sociale sul territorio: lunedì 31 agosto debutta “Tutti’s”, il nuovo food truck sociale e inclusivo in collaborazione con la Cooperativa Orso Blu.

Il programma di oggi, domenica 30 agosto

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