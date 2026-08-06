Nuvole e sole si alternano nel cielo… e potrebbe piovere. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 6 agosto, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole e sole si alternano nel cielo… e potrebbe piovere

La notte si presenta con pioggia leggera e una copertura nuvolosa che raggiunge il 100%. Le temperature si attestano intorno ai +26,9°C, con una percezione leggermente più alta, attorno ai +28,2°C. La velocità del vento varia tra i 9 e i 11 km/h, proveniente principalmente da Nord Ovest. L’umidità si mantiene elevata, attorno al 63%.

Nella mattina, il tempo si stabilizza con nubi sparse e temperature che salgono fino a +25,5°C. La percezione termica è simile, intorno ai +26°C. Il vento continua a soffiare da Nord Ovest a una velocità di circa 8 km/h, con una copertura nuvolosa che scende al 43%. L’umidità si attesta attorno al 74%.

Durante il pomeriggio, si assiste a un miglioramento delle condizioni meteo, con cielo sereno a partire dalle 11. Le temperature raggiungono il picco di +35,1°C, mentre la temperatura percepita è di circa +34,6°C. Le condizioni di vento rimangono moderate, con velocità intorno ai 5-7 km/h. L’umidità scende notevolmente, arrivando al 29%.

La sera porta un ritorno delle piogge leggere intorno alle 21, con temperature che scendono a +26,2°C. La copertura nuvolosa aumenta nuovamente, raggiungendo il 96% e il vento si intensifica, superando i 10 km/h. L’umidità rimane alta, intorno al 59%.

In sintesi, oggi nel Biellese si osserva un andamento meteo variabile, con un inizio di giornata caratterizzato da piogge, seguito da un pomeriggio caldo e sereno, e infine un ritorno delle piogge in serata.

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