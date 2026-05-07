Nuvole e sole si alternano nei nostri cieli. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 7 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole e sole si alternano nei nostri cieli

La notte si presenta con pioggia leggera, con una temperatura che si attesta intorno ai +10°C. La copertura nuvolosa è alta, raggiungendo il 34%, e la velocità del vento varia tra i 5 e i 5,3 km/h, proveniente da sud-ovest. L’umidità si mantiene elevata, intorno al 93%.

Durante la mattina, il cielo è inizialmente coperto, con temperature che salgono fino a +13,3°C. La copertura nuvolosa è totale, al 100%, ma non si prevedono precipitazioni. A partire dalle 10 si assiste a un parziale miglioramento, con l’arrivo di nubi sparse e una temperatura che raggiunge i +17,1°C.

Nel pomeriggio, il meteo si stabilizza ulteriormente, con cieli sereni e temperature che toccano i +20,4°C. La velocità del vento aumenta, arrivando fino a 13,6 km/h, e la copertura nuvolosa scende a valori minimi.

La sera porta un ritorno di nubi sparse, con temperature in calo che si attestano intorno ai +12,1°C. La pressione atmosferica rimane relativamente stabile e non si prevedono precipitazioni nel corso della giornata.

In sintesi, domani nel Biellese si ha un meteo variabile, con un inizio di giornata umido e nuvoloso, seguito da un miglioramento nel corso del pomeriggio, per poi chiudere con cieli parzialmente nuvolosi nella sera.

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