Nuvole e maltempo sono i protagonisti nel cielo

Nuvole e maltempo sono i protagonisti del cielo. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, giovedì 11 giugno, su Biella e su tutta la nostra provincia.

Nuvole e maltempo sono i protagonisti del cielo

La notte si presenta con un cielo coperto e una temperatura che si attesta intorno ai 17°C. La copertura nuvolosa è elevata, raggiungendo quasi il 100%, e l’umidità si mantiene attorno all’81%. I venti soffiano debolmente da nord-ovest, con velocità che non superano i 3 km/h.

Nella mattina, il cielo continua a essere caratterizzato da nubi sparse. La temperatura sale progressivamente, raggiungendo i 24°C entro le ore centrali. La copertura nuvolosa diminuisce, attestandosi attorno al 35%. I venti sono moderati, provenienti principalmente da nord, con raffiche che possono superare i 12 km/h.

Durante il pomeriggio, il cielo torna a essere coperto, con temperature che variano tra i 23°C e i 24°C. La copertura nuvolosa è nuovamente alta, intorno al 97%. L’umidità si mantiene intorno al 49%, mentre i venti continuano a provenire da nord-est, con velocità comprese tra i 10 e i 12 km/h.

Infine, la sera porta un ritorno a condizioni di cielo coperto con temperature in calo, che si attestano intorno ai 15°C. L’umidità aumenta, raggiungendo il 82%, e i venti si fanno più leggeri, mantenendosi sotto i 6 km/h. La copertura nuvolosa rimane elevata, attorno al 89%.

LEGGI ANCHE: Biella nella top ten delle città italiane con il clima migliore

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook