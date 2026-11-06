L’autunno trasforma la Conca di Oropa in una tavolozza di colori: i boschi si tingono di rosso, arancio e oro, offrendo nuove prospettive per esplorare il paesaggio alpino e il patrimonio storico del Santuario.

Novembre a Oropa tra foliage ed escursioni

Per vivere appieno la magia della stagione, il Santuario di Oropa propone nel mese di novembre un ricco calendario di escursioni guidate, accompagnati dalle Guide Ambientali Escursionistiche.

Si parte sabato 7 novembre alle ore 17 con un’escursione serale al Lago delle Bose. I partecipanti cammineranno tra il chiarore delle lanterne e il silenzio della montagna. Al rientro, ci sarà la possibilità di degustare la tipica polenta concia partecipando al festival Ben Cuncià (con prenotazione obbligatoria).

Domenica 8 novembre, alle 9.30, l’itinerario condurrà alla scoperta della storica Galleria di Rosazza. Percorrendo il sentiero del Ben Cuncià tra la Conca di Oropa e la Valle Cervo, si attraverserà il suggestivo traforo ottocentesco voluto dal senatore Federico Rosazza, fino ad aprirsi su uno spettacolare panorama montano.

L’appuntamento più suggestivo è fissato per domenica 15 novembre alle ore 6.15 con l’escursione all’alba. Un’esperienza speciale per assistere al risveglio della natura e al primo sole che illumina le vette alpine nella quiete del mattino.

Il ciclo di incontri si chiuderà domenica 29 novembre alle 9.30 con un percorso ad anello lungo il tracciato della storica tranvia Biella-Oropa. Inaugurata nel 1911 e attiva fino al 1958, la linea ha rappresentato un simbolo del territorio e un’arteria fondamentale per pellegrini e visitatori.

Tutti gli appuntamenti offrono un’occasione unica per coniugare l’attività all’aria aperta con la memoria storica e gastronomica del biellese.

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