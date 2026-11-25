«Non solo cure, ma tanta umanità»: il grazie di Carla a chi l’ha assistita.

«Non solo cure, ma tanta umanità»: il grazie di Carla a chi l’ha assistita

Una caduta accidentale, la frattura del femore, il ricovero e la riabilitazione. Ma anche tanta umanità, attenzione e professionalità. È il racconto di Carla Ladetto, che ha voluto condividere la propria esperienza per ringraziare pubblicamente tutte le persone che l’hanno aiutata e assistita, dai passanti ai soccorritori, fino al personale ospedaliero. «Circa due mesi fa, uscendo dal centro commerciale Gli Orsi, causa un rialzo di una pianella, sono caduta accidentalmente. Alcuni passanti si sono subito prodigati per aiutare ad alzarmi; dopo aver chiamato l’autoambulanza sono stati presenti fino all’arrivo della stessa. A queste persone va un sentito ringraziamento per la solidarietà e la vicinanza dimostrata».

Poi l’arrivo dei soccorsi e il trasferimento in ospedale. «L’equipaggio dell’autoambulanza con solerzia e gentilezza mi ha trasportata al pronto soccorso, dove sono stata accolta con professionalità e attenzione. Durante la mia permanenza, dopo aver effettuato gli esami urgenti necessari, ho constatato il lavoro svolto a cottimo del personale, medici, infermieri, Os, che in continuazione hanno prestato le cure all’afflusso di persone per incidenti e altre cause».

Ma non solo. «Ricoverata in Ortopedia, in attesa del intervento dovuto per la frattura del femore, tutto il personale durante la degenza, oltre alla professionalità, ha sempre avuto un rapporto umano importante».

Un ringraziamento anche a chi l’ha accompagnata nel recupero. «In Medicina Riabilitativa il contributo dei medici, del personale e in particolare del fisioterapista che mi ha seguito, mi ha permesso di riprendere quasi completamente le mia attività».

E conclude. «Vorrei far giungere il mio affettuoso ringraziamento a tutto il personale per il lavoro che ogni giorno svolge, spesso non riconosciuto, con carenza di organico e con turni di lavoro pesanti. Un caro saluto a tutti, grazie!».

Immagine di repertorio

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