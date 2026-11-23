«Non è neve, è inciviltà». All’uscita dell’ospedale “fioccano” i ticket.

«Non è neve, è inciviltà». All’uscita dell’ospedale “fioccano” i ticket

«Alle sbarre d’uscita dell’ospedale di Ponderano sembra che nevichi». È un’immagine tanto efficace quanto amara quella scelta da una cittadina per descrivere una situazione che si trascina da tempo e che continua a ripresentarsi nonostante gli interventi di pulizia.

A creare quella sorta di «nevicata» sono i biglietti del parcheggio che numerosi automobilisti, una volta vidimati e superata la sbarra, abbandonano a terra anziché gettarli nell’apposito cestino.

«Purtroppo, per motivi di salute, mi trovo a entrare e uscire spesso dal nosocomio – racconta la donna – e ogni volta è triste constatare la totale maleducazione di alcuni utenti. Conservano gelosamente il ticket fino all’uscita, lo inseriscono per aprire la sbarra e poi, invece di conferirlo nel cestino, lo lasciano cadere a terra. C’è chi evidentemente non riesce a centrarlo e chi, vedendo altri biglietti già abbandonati, finisce per fare altrettanto».

Un comportamento che trasforma progressivamente l’area in una distesa di piccoli scontrini.

«È davvero triste assistere a questa situazione – prosegue la segnalazione –. Periodicamente gli addetti provvedono a pulire la zona e a raccogliere tutti i biglietti, ma basta poco tempo perché il problema si ripresenti e il terreno torni a riempirsi di carta».

E conclude. «In ospedale l’affluenza è elevata ogni giorno. Basterebbe che ciascuno facesse la propria parte, compiendo un gesto semplice come gettare il ticket nel posto giusto, per consentire a tutti di beneficiare di un ambiente più pulito e decoroso. Un piccolo gesto di attenzione che non costa nulla, ma che può fare assolutamente la differenza. Anche perché il rispetto degli spazi comuni comincia proprio dalle abitudini quotidiane di ciascuno».

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