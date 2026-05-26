Nidi d’infanzia a Biella: 184 posti disponibili per il 2026/2027.

Saranno complessivamente 184 i posti disponibili nei nidi comunali cittadini per l’anno educativo 2026/2027. Con l’avvio del nuovo Polo 0/6 realizzato grazie ai fondi PNRR, l’Amministrazione comunale ha definito la nuova organizzazione dei servizi educativi per la prima infanzia, con l’obiettivo di garantire qualità educativa, continuità del servizio e un sostegno concreto alle famiglie nella conciliazione tra vita familiare e lavoro.

La principale novità riguarda il nuovo Polo 0/6 di via delle Roggie, all’interno del quale sarà trasferito il nido comunale “Annalena Tonelli” Vernato. Il nuovo spazio rappresenta un progetto strategico per l’integrazione educativa della fascia 0-6 anni e consentirà di offrire ambienti moderni, funzionali e maggiormente integrati sotto il profilo pedagogico ed educativo.

Per consentire un avvio graduale e pienamente organizzato del nuovo modello educativo, il Nido del Polo 0/6 inizierà le attività il 14 settembre 2026. I nidi “Lidia Lanza” – Roggie, “Alba Spina” – Chiavazza e “Maria Bonino” – Masarone apriranno invece il 7 settembre 2026.

Confermata anche per il prossimo anno educativo l’organizzazione su fasce orarie differenziate di ingresso e uscita, già sperimentata positivamente negli ultimi anni, così come la possibilità di attivare il servizio di prolungamento orario fino alle ore 18.00 attraverso adesione ad uno specifico bando regionale, misura particolarmente importante per le famiglie con esigenze lavorative.

Per quanto riguarda il nido “Virginia Majoli Faccio” di Pavignano, nonostante il completamento

ormai prossimo dei lavori di riqualificazione finanziati dal PNRR, l’attività educativa resterà

sospesa anche per l’anno 2026/2027. La decisione è legata alla complessa fase di riorganizzazione

necessaria per l’attivazione del nuovo sistema integrato 0-6 e per la definizione dei nuovi assetti

pedagogici, organizzativi e gestionali.

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