Asl Biella: la lotta al tabagismo diventa una cura rimborsabile.

In occasione della Giornata Mondiale Senza Tabacco (31 maggio), incentrata sul contrasto alla dipendenza da nicotina, i professionisti del Centro per il Trattamento del Tabagismo (CTT) dell’ASL BI saranno a disposizione dei cittadini giovedì 28 maggio (ore 8-16) nell’atrio dell’Ospedale di Biella.

Il CTT, guidato dal dott. Lorenzo Somaini, è un’eccellenza attiva dal 2008 a Biella e Cossato. I dati del 2025 confermano l’efficacia del servizio: 180 fumatori trattati (98 uomini, 82 donne tra i 24 e gli 82 anni) con un tasso di successo e ritenzione terapeutica del 95% e bassissime ricadute.

La svolta della Citisina

Il settore vive oggi una rivoluzione culturale grazie alla rimborsabilità da parte del SSN della Citisina, se prescritta dai Centri Antifumo. Il tabagismo viene così promosso da semplice “vizio” a patologia a sé stante, meritevole di cure specifiche.

Come spiega la coordinatrice Sonya Maugeri, la nicotina si insinua nella routine condizionando ogni gesto. Per questo il percorso offre un supporto psicologico e medico completo, con follow-up regolari per un anno fino alla consegna di un attestato finale. Il CTT fa anche prevenzione sul territorio, collaborando con Formedil nei luoghi di lavoro e nel progetto Tavolo Primi 1000 giorni a tutela dei neonati.

Come accedere (Senza impegnativa)

L’accesso è libero e gratuito. Per appuntamenti:

Biella ( 015 15159170 ): Lun-Ven 9-12.30; Lun, Mer, Ven 14-15.30.

Cossato ( 015 15159453 ): Lun-Ven 9-13; Lun 15.30-16; Mar-Ven 14-16.

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