Nessuna emergenza alla scuola media “Marconi”. Effettuate le verifiche su tutti i serramenti. Le parole dell’assessore Livia Caldesi.

Nessuna emergenza alla scuola media “Marconi”

In merito alle notizie relative all’istituto scolastico di Biella, l’amministrazione comunale ritiene opportuno fornire alcune precisazioni. Al fine di evitare interpretazioni non corrette dei fatti e inutili allarmismi.

A seguito dell’episodio verificatosi nei giorni scorsi, relativo al distacco di una finestra in un’aula dell’edificio, il comune si è attivato per garantire la sicurezza di studenti e personale. La ditta incaricata ha già programmato sia la sostituzione della finestra danneggiata sia i controlli che potranno essere completati subito dopo la conclusione dell’anno scolastico.

Le attività didattiche interne proseguono alla scuola “Salvemini”. E, come già previsto dalla programmazione definita dalla dirigenza, molte iniziative si stanno svolgendo all’aperto in questi ultimi giorni di lezione. L’amministrazione comprende la scelta organizzativa adottata che consente di svolgere le attività già pianificate.

Le parole dell’assessore Caldesi

«Abbiamo agito immediatamente perché la sicurezza dei nostri ragazzi viene prima di tutto – dichiara l’assessore all’Istruzione Livia Caldesi -. Proprio per questo abbiamo disposto le verifiche necessarie sui serramenti e richiesto un quadro completo della situazione ai tecnici incaricati. Allo stesso tempo, riteniamo importante rassicurare le famiglie. Non siamo di fronte a una situazione di emergenza e non esistono provvedimenti di chiusura dell’istituto per motivi di sicurezza. Stiamo affrontando la questione con la massima serietà e responsabilità, evitando sia sottovalutazioni sia inutili allarmismi».

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