Domenica 8 novembre, presso la Riserva Naturale Orientata delle Baragge di Candelo, si terrà la camminata “Un passo alla volta… insieme”.

Nella Baraggia di Candelo “Un passo alla volta…insieme”

L’iniziativa è organizzata in occasione della Giornata Mondiale dei Sopravvissuti dall’Associazione Underground e dall’Ordine degli Psicologi del Piemonte in collaborazione con ANTEO Impresa Cooperativa Sociale e la Struttura Complessa di Psichiatria dell’ASL di Biella, diretta dal dott. Carlo Ignazio Cattaneo, con il patrocinio del Comune di Candelo.

Si tratta di una camminata non competitiva aperta a tutti e rappresenta un’occasione per ricordare le persone che abbiamo perduto e ribadire che la prevenzione è responsabilità di tutti.

Il percorso ad anello si snoda per circa 4,5 km, con ritrovo presso il parcheggio della Riserva Naturale Orientata delle Baragge a Candelo. Le iscrizioni si terranno direttamente sul posto a partire dalle 9:30, con partenza fissata per le 10:00. La partecipazione è aperta a tutti e gli animali tenuti al guinzaglio sono i benvenuti. In caso di maltempo l’evento sarà riprogrammato.

“La SC Psichiatria dell’ASL di Biella sostiene l’iniziativa come parte integrante dell’impegno quotidiano nella promozione della salute mentale, nella lotta allo stigma e nella costruzione di una comunità attenta, inclusiva e solidale” – ha commentato il dott. Carlo Ignazio Cattaneo, Direttore S.C. Psichiatria ASL BI – “Adottare stili di vita sani, basati sul movimento, la socialità e la cura delle relazioni, rappresenta infatti un fattore protettivo fondamentale per il benessere psicologico”.

La Dott.ssa Elena Macchiarulo, psicologa della S.C. Psichiatria dell’ASL BI, spiega così il valore del passare del tempo insieme ad altre persone “In occasione della giornata Mondiale dei Sopravvissuti camminiamo insieme per costruire speranza. Stare insieme favorisce il senso di appartenenza, condivisione e rafforza i legami. Coltivare i rapporti interpersonali diventa un potente antidoto contro la solitudine. Ogni passo diventa un messaggio: non sei solo”.

L’evento vuole essere un momento di condivisione e sensibilizzazione: camminare insieme non è solo movimento, ma anche un gesto di cura e di vicinanza reciproca, capace di trasformarsi in forza collettiva e in messaggio di speranza.

“Il coinvolgimento attivo della popolazione, in eventi come questo, è fondamentale per diffondere informazioni, ma soprattutto per promuovere consapevolezza e sensibilità su temi tanto delicati quanto importanti. Una cittadinanza informata è più in grado di riconoscere segnali di disagio, di offrire ascolto e supporto e di indirizzare verso i giusti spazi e servizi contribuendo a creare una comunità più attenta e inclusiva” – ha così commentato Alessandra Musicò, Presidente dell’associazione Underground – “Rafforzando il dialogo e la collaborazione con i Servizi di Salute Mentale possiamo concorrere alla creazione di una rete di supporto diffusa che può diventare risorsa per il nostro territorio”.

Il Presidente di Anteo Impresa Cooperativa Sociale, Luca Tempia, ha commentato: “Siamo orgogliosi di partecipare alla camminata perché da sempre Anteo si dedica alla cura delle persone promuovendo stili di vita sani, offrendo dialogo, ascolto e supporto concreto nella gestione del quotidiano. Vi aspettiamo per camminare insieme, condividere e promuovere una comunità più consapevole e solidale”

L’ASL BI ricorda che la Struttura Complessa di Psichiatria offre, da anni, percorsi specifici (medici e psicologi) per i cittadini che stanno vivendo una situazione di crisi emotiva.

Nel momento dell’urgenza emergenza vanno ovviamente allertati i servizi territoriali di pronto intervento 112, che si coordineranno sia con gli specialisti psichiatri sia con il Dipartimento di Emergenza per offrire la migliore e tempestiva risposta. In caso di emergenza è possibile rivolgersi anche al Pronto Soccorso, dove è disponibile una consulenza psichiatrica tutti i giorni, 24 ore al giorno.

Sia per chi attraversa una condizione di crisi emotiva, sia per chi sta vivendo un lutto per un suicidio di un familiare, l’attività si svolge presso i Centri di Salute Mentale di Biella e di Cossato.

Il contatto al servizio può essere effettuato direttamente anche senza impegnativa a questi recapiti:

₋ Centro di Salute Mentale Biella, Strada Campagnè 7/A – 0158461477;

₋ Centro di Salute Mentale Cossato, via Milano 48 – 01515159506.

Questi ultimi sono servizi ambulatoriali aperti dalle ore 8 alle 16 a Biella e a Cossato e garantiscono una

valutazione medico specialistica con la costruzione di percorsi di cura individualizzati che possono prevedere terapie farmacologiche, psicoterapie, terapie di gruppo, a seconda dei bisogni e del tipo di

problematica.

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