Mutui, nei primi cinque mesi a Biella la richiesta media è stata di 100mila euro

Secondo l’Osservatorio Facile.it – Mutui.it, nei primi cinque mesi del 2026 l’importo medio richiesto per un mutuo in provincia di Biella è stato pari a 100.188 euro. Biella è stata la provincia piemontese dove gli abitanti hanno cercato di ottenere la cifra minore. A livello regionale, invece, la richiesta media da gennaio a maggio 2026 è stata pari a 125.038 euro, in aumento dell’1,2% rispetto all’anno precedente.

A Biella la richiesta media è di 100mila euro

Analizzando le richieste a livello territoriale, emerge che Verbano-Cusio-Ossola è la provincia piemontese dove tra gennaio e maggio 2026 è stato richiesto l’importo medio più alto (133.928 euro), seguita da Cuneo (129.693 euro), Torino (128.174 euro) e Novara (125.117 euro). Seguono nella graduatoria Asti (114.917 euro), Alessandria (105.917 euro) e Vercelli (104.782 euro). Chiude la classifica regionale la provincia di Biella con 100.188 euro.

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