Mucche e asini sulle strade tra Salussola e Tavigliano.

Giornata decisamente insolita e movimentata lungo le arterie stradali del Biellese, dove la presenza improvvisa di animali da allevamento ha causato momenti di apprensione tra gli automobilisti in transito. Sono state ben due, nell’arco di sole ventiquattr’ore, le chiamate giunte ai carabinieri per segnalare situazioni di potenziale pericolo legate al vagantismo animale sulla carreggiata.

Il primo episodio si è verificato nei pressi di Salussola, dove un automobilista di passaggio ha notato diverse mucche intenti a spingersi ben oltre i confini del pascolo. I bovini, attratti probabilmente dalla vegetazione a bordo strada o spinti da recinzioni incomplete, continuavano a transitare ripetutamente sulla sede stradale, rischiando di ostacolare il traffico veicolare e provocare incidenti.

Poco dopo, una situazione analoga si è ripetuta a Tavigliano, nel cuore della Valle Cervo. In questo caso, ad allarmare un altro conducente è stata la presenza di alcuni asini che vagavano indisturbati al centro della carreggiata.

In entrambi i casi, l’intervento immediato dei carabinieri e il rintracciamento dei rispettivi proprietari hanno permesso di riportare gli animali all’interno dei recinti in sicurezza, evitando conseguenze per gli automobilisti.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook

Contenuto sponsorizzato