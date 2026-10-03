Morto travolto dal treno sulla Torino-Milano

Tragedia sulla linea ferroviaria Torino-Milano, nel tratto urbano di Novara all’altezza di via Giusti. Un cittadino italiano, le cui generalità non sono state diffuse, è stato travolto e ucciso da un treno in transito. Secondo i primi rilievi della Polfer, intervenuta sul posto, si tratterebbe di un gesto volontario.

L’incidente, avvenuto due giorni fa, ha paralizzato la circolazione ferroviaria dalle 7 del mattino fino a mezzogiorno. I treni regionali hanno registrato cancellazioni, limitazioni e ritardi fino a un’ora. Per limitare i disagi ai pendolari, Trenitalia ha attivato bus navetta tra Magenta e Novara con punti ristoro nelle stazioni, consentendo inoltre ai passeggeri diretti a Torino e Milano di viaggiare sui Frecciarossa senza sovrapprezzo.

(foto di repertorio)

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