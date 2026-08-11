AttualitàCircondario
Morta in casa a Benna: aveva 70 anni
La vittima è Patrizia Gravizzi
Morta in casa a Benna: aveva 70 anni.
Persona deceduta a Benna. Allarme ieri per una donna che non dava segnali. Sul posto sono giunti i carabinieri e 118. Si tratta di Patrizia Gravizzi del 1956. La donna è stata trovata senza vita in casa. Decesso per cause naturali.
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