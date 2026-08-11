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Morta in casa a Benna: aveva 70 anni

La vittima è Patrizia Gravizzi

Pubblicato

12 secondi fa

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lutto per un giovane padre di 53 anni
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Morta in casa a Benna: aveva 70 anni.
Persona deceduta a Benna. Allarme ieri per una donna che non dava segnali. Sul posto sono giunti i carabinieri e 118. Si tratta di Patrizia Gravizzi del 1956. La donna è stata trovata senza vita in casa. Decesso per cause naturali.

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