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Mongrando ha ricordato la guardia giurata Antonino Rinaldo

Ieri il ricordo in paese alla presenza dei familiari.

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22 minuti fa

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A Mongrando  il sindaco Michele Teagno, il vicesindaco Simona Coda, il consigliere regionale Davide Zappalà e l’onorevole  Andrea Delmastro hanno ricordato guardia giurata Rinaldo Antonino. L’uomo venne barbaramente ucciso il 15 maggio 1981 da un commando di terroristi di Prima Linea a soli 32 anni.

Mongrando ha ricordato la guardia giurata Antonino Rinaldo

Scrive Elena Chiorino, consigliere regionale: “Come ogni anno dall’istituzione di questa giornata, la comunità si ritrova per un momento di ricordo e di monito insieme alla famiglia. Grazie agli uomini ed alle donne che lavorano alla sicurezza ed alla tutela dei nostri beni, spesso mettendo a rischio la propria incolumità, ed alle loro famiglie”.
Presente Mara, la figlia di Rinaldo Antonino, come ogni anno insieme alla madre Adriana.
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