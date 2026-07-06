Molestie sul lavoro, a Biella la prevenzione parte dalla rete

Si è svolto giovedì 2 luglio il convegno “Prevenire le molestie sul luogo di lavoro”, promosso dalla consigliera di parità della Provincia di Biella nell’ambito delle attività del Tavolo per la certificazione della parità di genere.

Il Tavolo, costituito due anni fa, riunisce i principali soggetti del territorio impegnati nella promozione delle pari opportunità e del benessere organizzativo: Ispettorato del Lavoro, Camera di Commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, Legacoop, CNA, CGIL, CISL, UIL, Unione Industriale Biellese, Ordine degli Avvocati con il Comitato Pari Opportunità, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con il Comitato Pari Opportunità e Ordine dei Consulenti del Lavoro.

Molestie sul lavoro, un convegno a Biella per parlare di prevenzione

Il convegno ha rappresentato un’importante occasione di confronto tra competenze diverse, confermando il valore del lavoro di rete come strumento per affrontare temi complessi che richiedono un approccio multidisciplinare e condiviso. I contributi di relatrici e relatori hanno delineato un percorso articolato per comprendere come gestire le segnalazioni di molestie nei luoghi di lavoro, ma soprattutto hanno posto l’accento sulla necessità di investire nella prevenzione.

È emersa, infatti, la necessità di accompagnare le aziende nell’acquisizione di strumenti concreti che consentano di leggere i propri contesti organizzativi con uno sguardo nuovo, individuando tempestivamente situazioni di rischio e promuovendo ambienti di lavoro rispettosi, inclusivi e sicuri.

Presenti avvocati, commercialisti e rappresentanti di sindacati e professioni

L’iniziativa ha visto la partecipazione di un pubblico eterogeneo, composto da avvocati, commercialisti, rappresentanti delle organizzazioni sindacali, HR manager, responsabili del personale, RSPP e altri professionisti.

L’interesse suscitato dai temi affrontati è stato confermato dalle domande e riflessioni che hanno animato il dibattito conclusivo, a testimonianza dell’attualità e della rilevanza dell’argomento per il mondo del lavoro biellese.

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