Venerdì 7 agosto, alle ore 17, si terrà una manifestazione di solidarietà promossa dal gruppo “Biellesi per la Palestina libera”.

Mobilitazione a Biella: presidio e petizione per la Cisgiordania

L’appuntamento è fissato davanti alla Prefettura di Biella per accendere i riflettori sulla situazione dei territori occupati.

Al centro dell’iniziativa c’è la presentazione ufficiale di una petizione promossa per denunciare e contrastare le aggressioni perpetrate dai coloni israeliani ai danni della popolazione palestinese in Cisgiordania. Gli organizzatori chiedono un intervento delle istituzioni per far sentire la voce della comunità locale contro le violenze e gli abusi nei territori occupati.

Il presidio rappresenta un momento di incontro aperto a cittadini, associazioni e realtà del territorio che intendono manifestare il proprio sostegno alla causa palestinese e chiedere garanzie di tutela per i diritti umani e la sicurezza dei civili.

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