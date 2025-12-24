Meteo, il tempo a Natale e Santo Stefano su tutta la regione

Di seguito il bollettino meteo di Arpa Piemonte per i prossimi giorni

“Nella giornata di Natale maltempo con precipitazioni che nel corso del pomeriggio tenderanno a divenire sporadiche o a tratti assenti sui settori più orientali della regione. Tra il pomeriggio odierno e la mattinata di Santo Stefano, se verrà confermata tale evoluzione, sono attesi ulteriori 80-100 cm di neve fresca al suolo sui settori alpini compresi tra Graie e Liguri, localmente anche oltre il metro nelle vallate del Cuneese.

L’evento meteorico in corso ha già portato nelle 24 ore significativi apporti nevosi, soprattutto sui rilievi meridionali del cuneese. Si sono registrati 70-100 cm dalle valli monregalesi fino alla valle Gesso e 40-60cm dalla valle Stura alla valle Maira; quantitativi decrescenti dalla valle Varaita alla Valle Germanasca e decisamente inferiori su Alpi Cozie N e Alpi Graie, praticamente assenti nel nord Piemonte. La quota neve, con particolare riferimento alla zona meridionale, è stata altalenante: nella mattina di lunedì sui 1200-1400m e poi in discesa, a partire dalle ore 12, fino a 400m nel cuore della notte; nella mattina di martedì in risalita a circa 800-900m. Nelle zone occidentali la quota neve si è mantenuta più elevata e nel corso della giornata in discesa da 1800m a 1200m e nella notte a circa 800-1000m”.

