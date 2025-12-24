Seguici su

Distribuzione pannoloni, la situazione è critica

Pubblicato

26 minuti fa

il

A seguito di alcune segnalazioni giunte all’Assessorato alla Sanità, la Regione Piemonte e l’Asl di Asti, azienda capofila deputata all’esecuzione del contratto di logistica integrata per tutti i cittadini piemontesi, sono al lavoro per risolvere le criticità emerse nella distribuzione dei pannoloni, che ha visto a periodi altalenanti ritardi nella loro consegna.

Alla ricerca di una soluzione definiva

L’Asl astigiana è in contatto quotidiano con la società incaricata del servizio che, a differenza di alcune notizie a mezzo stampa, non ha inviato comunicazione di fallimento. L’Azienda sanitaria sta affrontando la problematica con tutti gli strumenti a disposizione per individuare nel più breve tempo possibile, sempre in pieno coordinamento con la Direzione Sanità della Regione, soluzioni definitive al problema.

