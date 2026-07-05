Meteo, ci attende una settimana infernale

Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Alpi settentrionali, pedemontane, Alpi occidentali, pianure occidentali e pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Alpi meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 4200 metri.

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Nello specifico a Biella bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4168m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.

Il sole e il caldo ci accompagneranno per tutta la prossima settimana con punte di caldo fino a 36 gradi.

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