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Meteo, ci attende una settimana infernale
Previsioni meteo a Biella
Meteo, ci attende una settimana infernale
Un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque. Nello specifico su Alpi settentrionali, pedemontane, Alpi occidentali, pianure occidentali e pianure orientali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata; sulle Alpi meridionali cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti sud-orientali. Zero termico nell’intorno di 4200 metri.
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Nello specifico a Biella bel tempo con sole splendente per l’intera giornata, non sono previste piogge nelle prossime ore. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 32°C, la minima di 22°C, lo zero termico si attesterà a 4168m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sud. Nessuna allerta meteo presente.
Il sole e il caldo ci accompagneranno per tutta la prossima settimana con punte di caldo fino a 36 gradi.
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