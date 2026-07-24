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Messa in sicurezza di una cisterna di Gpl a Cavaglià

Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area

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Messa in sicurezza di una cisterna di Gpl a Cavaglià

Intervento dei Vigili del Fuoco in frazione Maiole, nel comune di Cavaglià, per la messa in sicurezza di una cisterna contenente GPL. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17.30 di ieri, 23 luglio.

Una volta sul posto, le squadre di Biella e Santhià hanno effettuato le consuete operazioni bruciando il contenuto in torcia mentre veniva gettata acqua nebulizzata per tenere le temperature basse. Presente sul posto anche la Polizia Locale.

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