AttualitàBasso Biellese
Messa in sicurezza di una cisterna di Gpl a Cavaglià
Intervento dei vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area
Messa in sicurezza di una cisterna di Gpl a Cavaglià
Intervento dei Vigili del Fuoco in frazione Maiole, nel comune di Cavaglià, per la messa in sicurezza di una cisterna contenente GPL. Il fatto è avvenuto poco dopo le 17.30 di ieri, 23 luglio.
Una volta sul posto, le squadre di Biella e Santhià hanno effettuato le consuete operazioni bruciando il contenuto in torcia mentre veniva gettata acqua nebulizzata per tenere le temperature basse. Presente sul posto anche la Polizia Locale.
Rimani aggiornato seguendoci su Google News!SEGUICI
Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook
Attualità2 giorni fa
La prima pagina del giornale in edicola oggi
Biella21 ore fa
CIAO WALTER
Attualità4 ore fa
Tragedia nella notte: muore motociclista di 50 anni
Biella23 ore fa
Addio Giovanni Napolitano, morto a soli 68 anni
Attualità2 giorni fa