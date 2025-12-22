“Massima solidarietà a Karim El Mottarajii”. Anche il segretario provinciale di Gioventù Nazionale, Francesco Nicolini, esprime massima solidarietà a Karim El Mottarajii, consigliere del Movimento 5 Stelle di Biella, vittima di insulti razzisti.

“Personalmente, in qualità di Segretario Provinciale di Gioventù Nazionale, e a nome di Gioventù Nazionale Biella, esprimo la massima solidarietà e vicinanza al Consigliere del Movimento 5 Stelle di Biella, Karim El Mottarajii, vittima di vergognose dichiarazioni da parte di alcuni soggetti che hanno utilizzato epiteti a sfondo razzista per il solo fatto di aver espresso un’idea.

In un’Italia che crede fermamente nella democrazia, nel confronto civile, nel rispetto e nei valori, è inammissibile che nel 2025 ci siano ancora persone capaci di scendere così in basso, ricorrendo alle più becere e umilianti frasi razziste, dimostrando una povertà morale e culturale che nulla ha a che vedere con il dibattito politico.

Nella vita ci vuole coraggio.

Ma i cosiddetti “leoni da tastiera”, che insultano e denigrano una persona nascondendosi dietro uno schermo, quel coraggio non lo conoscono affatto.

È fin troppo evidente che non avrebbero mai il coraggio di usare gli stessi termini vergognosi guardando negli occhi una persona come Karim”.

Invito sincero

Pur non condividendo personalmente le sue posizioni politiche, rivolgo a Karim El Mottarajii, in quanto giovane consigliere del Movimento 5 Stelle, un invito sincero: continuare a portare avanti le proprie idee con ancora maggiore determinazione, con fierezza e a testa alta, senza lasciarsi intimidire da chi, in assenza di argomenti, sceglie l’insulto personale e il razzismo come unica forma di confronto.

Il dissenso è legittimo, l’odio no.

A Karim va un pensiero sincero di rispetto e vicinanza umana, perché il confronto, anche duro, non dovrebbe mai perdere l’umanità e perché nessuna idea, mai, giustifica l’odio”.

