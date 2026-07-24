Marzotto Textile Academy: al via la formazione del tessile di domani

Formare oggi i talenti che guidino il tessile di domani. Con questo obiettivo il Gruppo Marzotto ha lanciato la Marzotto Textile Academy. Il Gruppo riunisce importanti lanifici italiani. Tra questi figurano storici marchi biellesi come Guabello, F.lli Tallia di Delfino, Opera Piemontese e Marlane.

Il progetto propone un percorso formativo rivolto ai giovani. L’iniziativa permette di scoprire da vicino i brand del Gruppo. L’obiettivo è trasformare creatività, innovazione e manifattura in eccellenza.

Il primo percorso immersivo

La prima edizione si è svolta dal 6 al 21 luglio 2026. Le attività hanno interessato i poli di Valdagno e Biella. I ragazzi hanno vissuto un’esperienza immersiva negli stabilimenti. Il programma ha alternato teoria, approfondimenti e pratica sui processi produttivi.

“La Marzotto Textile Academy rappresenta un investimento concreto sulle nuove generazioni e sul futuro del tessile italiano,” dichiara Michele Galante, HR Director del Gruppo. “Rafforziamo il legame tra formazione, impresa e territorio. Offriamo ai giovani un patrimonio tecnico maturato in oltre 200 anni di storia.”

Risultati concreti e assunzioni

I dati della prima edizione mostrano il successo dell’iniziativa. Ben 13 dei 20 partecipanti sono stati già assunti. L’inserimento è avvenuto con contratto di apprendistato. I giovani hanno così iniziato a lavorare negli stabilimenti del Gruppo, inclusi quelli del Biellese.

Il risultato è nato anche grazie alla collaborazione con il Centro per l’Impiego e le agenzie per il lavoro. Questi partner hanno facilitato il ponte tra talenti e azienda.

Un ponte verso il futuro del Made in Italy

La Academy si conferma uno strumento strategico. Il Gruppo Marzotto valorizza così il proprio know-how aziendale. Al contempo sostiene la crescita dei giovani e rafforza la filiera del Made in Italy.

Il programma continuera anche nel 2027. Sono previsti nuovi appuntamenti dedicati a diverse aree professionali. Il Gruppo prosegue nel suo impegno per valorizzare le competenze di domani. Gli aggiornamenti saranno pubblicati sui canali ufficiali dell’azienda.

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