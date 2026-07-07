Marzio Olivero scala la classifica di gradimento dei sindaci

Il Sole 24 ore ha pubblicato la classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Marzio Olivero, sindaco di Biella, ha conquistato posizioni. Se su 92 città lo scorso anno era al 51esimo posto quest’anno è salito al 22esimo posto a livello nazionale. E’ secondo tra i sindaci piemontesi. L’indagine è stata effettuata dall’istituto Noto.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook