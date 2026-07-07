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Marzio Olivero scala la classifica di gradimento dei sindaci

E’ il secondo sindaco più apprezzato in Piemonte

Pubblicato

15 minuti fa

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sindaco malore
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Marzio Olivero scala la classifica di gradimento dei sindaci

Il Sole 24 ore ha pubblicato la classifica di gradimento dei sindaci dei capoluoghi di provincia. Marzio Olivero, sindaco di Biella, ha conquistato posizioni. Se su 92 città lo scorso anno era al 51esimo posto quest’anno è salito al 22esimo posto a livello nazionale. E’ secondo tra i sindaci piemontesi. L’indagine è stata effettuata dall’istituto Noto.

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2 Commenti

1 Commento

  1. Filippo

    7 Luglio 2026 at 7:33

    Ah, ah,ah
    Grazie, è bello iniziare la giornata ridendo!

    Rispondi

    • Bb68

      7 Luglio 2026 at 7:39

      infatti una bella risata e un po’ di propaganda ma mi faccia il piacere direbbe Toto

      Rispondi

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