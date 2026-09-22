Malore nelle acque del lago: morta una 58enne.

I primi soccorsi li hanno prestati gli altri bagnanti che l’hanno vista in difficoltà. Poi è arrivata un’ambulanza medicalizzata del 118, che l’ha trasportata d’urgenza all’ospedale Castelli di Verbania, dove è morta nel reparto di Rianimazione.

Ha 58 anni, è originaria della Germania ma residente a Verbania la donna che sabato ha avuto un malore in spiaggia a Cannobio. Andrea Lutzweiler aveva finito il turno di lavoro nell’albergo di Cannobio nel quale lavorava e, prima di rincasare, s’era fermata in spiaggia per fare il bagno. Viveva a Verbania con il marito Mauro. Lascia i figli Lisa e Davide. Il funerale sarà celebrato domani alle 13,30 nella chiesa evangelica metodista di Intra.

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