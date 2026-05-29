Attualità
Lutto a Biella: addio a Matilde Salzano di 65 anni
Un lutto improvviso
Lutto a Biella: addio a Matilde Salzano di 65 anni
E’ improvvisamente mancata Matilde Salzano di 65 anni. La donna che abitava a Biella lascia il marito Danilo Villa, il figlio Stefano con Giulia, il fratello Giuseppe con famiglia. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pavignano.
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