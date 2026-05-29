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Lutto a Biella: addio a Matilde Salzano di 65 anni

Un lutto improvviso

Pubblicato

23 secondi fa

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ex vigile dl fuoco stroncato da un malore
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Lutto a Biella: addio a Matilde Salzano di 65 anni

E’ improvvisamente mancata Matilde Salzano di 65 anni. La donna che abitava a Biella lascia il marito Danilo Villa, il figlio Stefano con Giulia, il fratello Giuseppe con famiglia. Il funerale sarà celebrato lunedì 1 giugno alle 15 nella chiesa parrocchiale di Pavignano.

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