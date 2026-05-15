Ogni mattina un truffatore si sveglia e inventa un nuovo modo per raggirare il prossimo. L’ultimo caso, già segnalatoci da diversi cittadini biellesi, è quello del fantomatico avviso di mancato pagamento del pedaggio autostradale.

L’ultima truffa inventata è l’Sms di Autostrade

Il metodo è tanto semplice quanto subdolo: spacciandosi per il Servizio Clienti di Autostrade per l’Italia, inviano un SMS in cui fanno credere al malcapitato di dover sborsare del denaro perché “il pagamento relativo a un transito autostradale associato al suo veicolo non risulta correttamente addebitato”. Poi, “per evitare eventuali sanzioni o costi aggiuntivi”, invitano la vittima a provvedere al saldo entro i termini previsti cliccando sul link indicato.

Come detto, più di un biellese negli ultimi giorni ha ricevuto messaggi di questo tenore. L’ultimo che ci è stato segnalato risultava inviato da un numero telefonico degli Stati Uniti.

A lanciare l’allarme è anche Autostrade per l’Italia (quella vera): «Sono sempre più frequenti i tentativi di phishing e altre truffe, che sfruttano illegalmente e in modo contraffatto il nome, i marchi e/o il logo delle aziende – si legge sul sito ufficiale -. In questo tipo di tentativi di truffa, le persone sono portate a credere di aver ricevuto comunicazioni ufficiali da mittenti come Autostrade per l’Italia. Si tratta invece di pagine e/o messaggi fraudolenti che hanno l’obiettivo di sottrarre informazioni personali (per esempio i dati delle carte di credito) o richiedere somme di denaro con vari pretesti, ad esempio invitando i clienti a saldare presunti mancati pagamenti del pedaggio».

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