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L’ultima settimana di maggio inizia all’insegna del sole
Le previsioni meteo per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio
L’ultima settimana di maggio inizia all’insegna del sole. Le previsioni del meteo per la giornata di oggi, lunedì 25 maggio, su Biella e su tutta la nostra provincia.
L’ultima settimana di maggio inizia all’insegna del sole
La notte si presenta con poche nuvole, mantenendo una temperatura di circa 18,3°C. La velocità del vento è moderata, attorno ai 2,3 km/h, proveniente da Ovest – Nord Ovest. L’umidità si attesta intorno all’84%.
Durante la mattina, il cielo continua a mostrare poche nuvole, con una temperatura che raggiunge i 20°C. Il vento si fa leggermente più forte, con una velocità di circa 5 km/h da Sud Ovest. L’umidità diminuisce, scendendo al 79%.
Nel pomeriggio, le condizioni meteo si mantengono stabili, con poche nuvole e temperature che salgono fino a 29°C. Il vento aumenta la sua intensità, raggiungendo 6,9 km/h da Nord Est, mentre l’umidità si attesta attorno al 48%.
La sera porta un cielo prevalentemente sereno, con temperature in calo fino a circa 21°C. La velocità del vento è più contenuta, intorno ai 4 km/h, e l’umidità aumenta fino al 78%.
In sintesi, le previsioni del tempo nel Biellese indicano una giornata prevalentemente soleggiata, con temperature piacevoli e condizioni ideali per attività all’aperto.
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