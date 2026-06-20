L’ultima campanella di Piera Castaldi: la colonna del liceo va in pensione

Tra i docenti che quest’anno lasciano la cattedra per la meritata pensione, c’è un nome che per generazioni di studenti ha rappresentato una vera e propria colonna portante dell’istituto: quello della professoressa Piera Castaldi.

Va in pensione la prof Piera Castaldi

Insegnante di lettere e figura storica del Liceo del Cossatese che negli anni ha legato indissolubilmente il proprio percorso umano e professionale diventando un punto di riferimento insostituibile per l’intera comunità scolastica.

Oltre all’instancabile lavoro quotidiano in classe, tra fogli di protocollo e grandi classici della letteratura, la professoressa Castaldi ha guidato per anni, con dedizione e una sensibilità rara, le attività di orientamento per gli studenti delle scuole medie e superiori.

Un compito delicatissimo, svolto per così tanto tempo da renderne quasi impossibile il conteggio, volto ad accompagnare i giovanissimi nel momento cruciale della scelta del proprio futuro. Chiunque sia passato da quelle aule ha incrociato il suo sguardo fermo e rassicurante, capace di scorgere il talento e le fragilità di ogni singolo ragazzo.

La sua uscita di scena lascia un vuoto profondo nei corridoi del liceo, ma anche un’eredità morale immensa. Per celebrare questo momento di passaggio, fatto di bilanci e inevitabile commozione.

Con l’ultimo suono della campanella di quest’anno scolastico si è chiuso quindi un capitolo memorabile per il liceo.

La cattedra di Piera Castaldi rimarrà vuota, ma l’eco delle sue lezioni, la passione per la cultura e quell’attenzione tesa al futuro di ogni singolo studente continueranno ad abitare i corridoi dell’istituto. Alla professoressa va il ringraziamento più sincero da parte di colleghi, genitori e dei tantissimi ragazzi che, diventati adulti, portano oggi nel mondo un pezzetto dei suoi insegnamenti.

“Collega seria e appassionata, sempre pronta a spendersi per la scuola e per gli studenti”

Sul giornalino online del liceo “La Ragnatela”, tante sono le dimostrazioni d’affetto, da parte di colleghi che hanno condiviso con lei ore, mesi e anni di insegnamento: «Quest’anno tocca a te Piera – commenta Catia – raggiungere il traguardo. Ci conosciamo da sempre, da quando io giovincella (più o meno) sono approdata in questa scuola, tra l’altro siamo pure compaesane. Il tuo bel sorriso ed il tuo look casual-elegante ti ha sempre contraddistinta; una collega seria, appassionata al suo lavoro e pronta a spendersi per la scuola, ma soprattutto per gli studenti, che sono di certo la parte migliore di questo lavoro. Non abbiamo lavorato spesso sulle stesse classi, ma ricordo una maturità fatta insieme: ho potuto apprezzare la tua competenza, oltre alla tua piacevolissima compagnia. Ora potrai goderti il meritato riposo e mi auguro che non ti dimenticherai dei tuoi colleghi cossatesi».

Mauro Pollotti

paesi@nuovaprovincia.it

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Continua a leggere le notizie de La Provincia di Biella e segui la nostra pagina Facebook