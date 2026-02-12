Luci spente in piazza Duomo per vedere le stelle con i telescopi.

Luci spente in piazza Duomo per vedere le stelle con i telescopi

Quando la città si fa buia, il cielo torna protagonista. Nella serata di San Valentino, in piazza Duomo, verranno spente le luci per restituire spazio alle stelle. Un gesto simbolico ma potentissimo, che trasformerà il centro in un osservatorio privilegiato.

Anche quest’anno l’Uba, Unione biellese astrofili, con sede nell’osservatorio astronomico di Occhieppo Inferiore, aderisce a “M’illumino di meno”, l’iniziativa nazionale lanciata dal programma Caterpillar di Rai Radio2 dedicata alla sensibilizzazione contro l’inquinamento luminoso, una delle forme di inquinamento più sottovalutate ma anche tra le più pervasive.

L’appuntamento è per sabato 14 febbraio alle 18.30, in una serata che unirà scienza, ambiente e romanticismo nel giorno dedicato agli innamorati.

L’evento, organizzato con il patrocinio del comune di Biella, prevede lo spegnimento simbolico dell’illuminazione della piazza per consentire l’osservazione del cielo notturno attraverso i telescopi messi a disposizione dagli astrofili. In caso di brutto tempo verrà allestita una proiezione con planetario digitale usufruendo dell’area portici del municipio.

«L’inquinamento luminoso – spiegano dall’Uba – è definito come “ogni irradiazione di luce diretta al di fuori delle aree a cui essa è funzionalmente dedicata, ed in particolare verso la volta celeste” e a esso sono collegati numerosi danni soprattutto ambientali, economici e culturali. La spesa energetica annua per illuminare inutilmente l’ambiente notturno è dell’ordine del miliardo di euro, senza contare le spese di manutenzione, riparazione e installazione dei vecchi e dei nuovi impianti».

«Il danno culturale principale è dovuto alla “sparizione del cielo stellato”, nei paesi e nelle zone più inquinate – proseguono da Uba -. Il cielo stellato è stato da sempre una fonte principale di ispirazione per la religione, la filosofia, la scienza e la cultura in genere e fra le scienze più danneggiate dalla sparizione del cielo stellato vi è senza dubbio l’astronomia».

Con questa iniziativa l’Uba vuole sensibilizzare la popolazione biellese verso questo problema mostrando una diversa volta celeste, anche con un ridotto inquinamento luminoso. Fino alle 20 saranno quindi messi a disposizione dei partecipanti in piazza Duomo dei telescopi che, grazie allo spegnimento delle luci superflue, permetteranno la visione di un cielo altrimenti nascosto dall’inquinamento luminoso.

L’ingresso è libero.

