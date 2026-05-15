Il Sindaco di Biella, Marzio Olivero, ha conferito a Luca Castagnetti l’incarico di Assessore ai lavori pubblici. Avrà deleghe in materia di protezione civile, parchi e giardini, arredo urbano, strade e manutenzioni, edilizia pubblica e impianti.

Castagnetti ha ricoperto il ruolo di portavoce del Sindaco nei primi due anni di legislatura, incarico cessato con la nomina ad Assessore.

Luca Castagnetti nuovo assessore comunale a Biella

Il Sindaco Marzio Olivero dichiara: «La scelta va nella direzione della continuità amministrativa e politica. Castagnetti conosce bene il territorio, la macchina comunale e le problematiche legate ai lavori pubblici, avendo già collaborato quotidianamente al fianco della Giunta. L’aver già ricoperto il medesimo incarico in ambito provinciale, rappresenta un ulteriore elemento di esperienza e competenza. Sono certo che saprà affrontare questo incarico con serietà e spirito di squadra, garantendo lo sviluppo di progetti già avviati e attenzione alle esigenze della città.»

L’Assessore Luca Castagnetti dichiara: «Sono innanzitutto un uomo di partito e quindi rispondo sempre alle richieste che mi giungono dal mio gruppo politico, Fratelli d’Italia. Certo, sono molto soddisfatto di questi due anni che ho trascorso a fianco del Sindaco, cercando di condividere con lui le tante problematiche che si sono presentate, e rimanendo al suo fianco anche nelle dure contrapposizioni politiche, pur sempre nel rispetto del mio ruolo. Dal punto di vista umano sono chiamato a sostituire un amico fraterno come Cristiano Franceschini che, assolutamente privo di qualsiasi colpa, si è dimesso per non rischiare di esporre il Sindaco e la Giunta a pressioni e polemiche. Non c’è bisogno che sia io a dire quanto abbia fatto bene Cristiano nel suo ruolo di Assessore ai lavori pubblici: cercherò di portare avanti il suo lavoro senza modificarne gli obiettivi che, d’altro canto, sono quelli del partito a cui appartengo.»

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