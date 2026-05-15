L’ecomuseo ex mulino Susta aderisce alle “Giornate europee dei mulini e del patrimonio molitorio” in programma nel fine settimana. Per questo il sito storico sarà aperto domani dalle 14.30 alle 16.30 con la macina in funzione.

Domenica apre il museo ex Susta a Soprana

Recuperato grazie all’ex amministrazione comunale di Soprana, il mulino ex Susta da anni viene gestito da un gruppo di volontari che lo tengono aperto nella bella stagione per farlo scoprire ai turisti e alle scuole che lo visitano durante l’anno.

L’associazione italiana “Amici dei mulini storici” organizza quest’anno la quindicesima edizione dell’evento sul territorio italiano con l’obiettivo di fare conoscere al pubblico un patrimonio architettonico, tecnologico e culturale spesso dimenticato.

E’ anche l’occasione per mutuare messaggi importanti ed attuali quali la salvaguardia di edifici con valenza storica e architettonica, la proposta di un turismo lento, la conoscenza e valorizzazione di siti ambientali spesso incontaminati e, non ultimo, il rilancio di un’attività molitoria capace di trasformare in modo corretto i prodotti di un’agricoltura biologica in farine e prodotti utilizzabili per un’alimentazione sana.

L’iniziativa si inserisce in un evento “Giornate Europee dei Mulini” che si celebra a livello europeo.

In tutta l’Italia, come in altre nazioni europee, molti proprietari di mulini domani si renderanno disponibili ad aprire i loro edifici e ad accogliere il pubblico, illustrando il funzionamento e le storie che ad essi sono collegate.

L’intento è quindi quello di proporre ed illustrare ad un pubblico sempre più vasto questi gioielli troppo spesso dimenticati a causa di stili di vita che privilegiano consumismo e tecnologia.

Naturalmente quando si parla di mulini il discorso viene allargato a tutti gli opifici che utilizzano l’energia idraulica per il loro funzionamento. Quindi le segherie, i magli, i frantoi, le pile da riso, ed i mille modi di utilizzo della ruota idraulica.

Nell’iniziativa, vengono anche gli ex mulini trasformati in musei dove l’archeologia industriale si è evoluta con fini documentali e didattici, i mulini a vento con funzione sia molitoria sia con l’ausilio delle pompe idrauliche e le aziende agricole che hanno all’interno mulini per la trasformazione dei loro prodotti.

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