Lotteria Aism Biella: ecco quali sono i biglietti vincenti

Grande successo per la lotteria organizzata da Aism Biella, la cui estrazione ha avuto luogo alle 15 di ieri, sabato 23 maggio, nella sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in via Piave 11/C. “Sono stati venduti un totale di 25.813 biglietti!” commentano soddisfatti gli organizzatori.

I premi sono reperibili presso la sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C a Biella e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre negli orari di apertura della sede: da lunedì a venerdì, ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la sezione al numero telefonico 015/849436.

Lotteria Aism, l’elenco dei biglietti vincenti e dei premi

Premio Descrizione Premio Biglietto Vincente 1 Bicicletta Elettrica – Pizzeria Apicella Corso Europa 1 Biella 35.804 2 Girocollo punto luce oro 18Kt con diamante taglio brillante – Oreficeria Valdani Via Italia 8 Biella 16.436 3 Girocollo in argento – Oreficeria Artiglia Via Italia 41 Biella 1.958 4 Maglia a rovescio – Santa Barbara Via Torino 15 Biella 11.440 5 Foulard Seta Max Mara – Santa Barbara Via Torino 15 Biella 11.104 6 Completo copripiumino 19.794 7 Trattamento fillerina antirughe – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella 2.489 8 Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella 12.178 9 Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella 19.426 10 Trapunta matrimoniale in microfibra 220×240 Maison du Lin 30.410 11 Macchina del caffè (MITACA) – SELLMAT Via Cavour 78 Gaglianico 17.597 12 Cesto Gastronomico – Macelleria Mosca Via San Filippo 16 Biella 29.652 13 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 2.758 14 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 27.964 15 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 30.900 16 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 20.001 17 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 3.604 18 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 2.148 19 Salvadivano a tre posti 20.393 20 Giubbotto – Primigi – C.C. Orsi Biella 16.129 21 Copriletto 10.128 22 Completo letto – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella 41.517 23 Copriletto bianco 2 piazze – Cycas – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella 1.742 24 Copriletto 15.483 25 Trolley 19.618 26 Trolley 14.952 27 Trolley 39.815 28 Easy Cook (Tefal) 29.898 29 Orologio donna Breil TW 1463 11.086 30 Cesto bianco 16.221 31 Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ-03 39.896 32 Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ 39.081 33 Moulinex Mixer cucina 14.351 34 Lagostina Ingegno batteria pentole 3 pezzi 30.596 35 Servizio Massaggio da 30 minuti – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese 7.852 36 Libro Fotografico “I custodi dell’acqua” 9.174 37 Bambo Grill Must Chef 39.787 38 Tovaglia 6 persone (Vincent) 37.878 39 Trattamento capelli – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella 16.152 40 Trattamento cura della cute – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella 30.572 41 Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana 376 42 Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana 20.438 43 Cuffie stereo MDR-XD150 Sony – Coelgas Via Mazzini 85 Cossato 40.855 44 Black&Decker A7071 (avviatore + inserti) 5.565 45 Shopper in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 32.372 46 Pentola a pressione Pressure Cook 41.802 47 Sciarpa di lana 35.002 48 Sciarpa di lana 19.453 49 Lavagna Rana – Brandani 28.027 50 Bilancia diagnostica – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella 9.154 51 Bracciale donna Obsolet 7.630 52 Utensili per giardinaggio set 7 pezzi 29.619 53 Piardi Home 1959 cremalatte 330 ml 13.754 54 Ariete spremiagrumi 1,2 L 32.323 55 Casa Collection Spices bilancia cucina elettronica 28.928 56 Nedis Slimline bilancia digitale 3.051 57 Evviva tagliere formaggio ceramica base in legno 28.787 58 Griglia cucina The Chef Grill 26×26 cm H&H 9.065 59 Servizio Manicure – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese 36.966 60 Tovaglia cachemire 120×141 150 61 Orologio a muro 7.129 62 Set notte Love Therapy cuori bianchi (lenzuola + federe) 27.681 63 Tostapane 18.769 64 Tovaglia parigina gialla 2.676 65 Ferma-porta 4.662 66 Set 3 bicchieri in vetro 11.360 67 Libro in piemontese “QUAJ AGN FA” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 35.970 68 Tazzine 6 pezzi 41.571 69 Cestino 19.115 70 Porta Tablet 12.749 71 Set 2 bicchieri per liquore 229 72 Libro Jerusalem – Lauretana Frazione Campiglie 56 Graglia 13.133 73 Libro Gaglianico – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 13.961 74 Libro bambini “Mamma, c’è un leone sul divano!” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 5.759

Il ringraziamento di Aism a chi ha contribuito

“Ringraziamo – sottolineano da Aism – tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione e tutti gli esercenti e le aziende private che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori!”.

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