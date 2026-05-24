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Lotteria Aism Biella: ecco quali sono i biglietti vincenti
L’elenco dei numeri estratti e dei premi associati
Grande successo per la lotteria organizzata da Aism Biella, la cui estrazione ha avuto luogo alle 15 di ieri, sabato 23 maggio, nella sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in via Piave 11/C. “Sono stati venduti un totale di 25.813 biglietti!” commentano soddisfatti gli organizzatori.
I premi sono reperibili presso la sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C a Biella e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre negli orari di apertura della sede: da lunedì a venerdì, ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la sezione al numero telefonico 015/849436.
Lotteria Aism, l’elenco dei biglietti vincenti e dei premi
|Premio
|Descrizione Premio
|Biglietto Vincente
|1
|Bicicletta Elettrica – Pizzeria Apicella Corso Europa 1 Biella
|35.804
|2
|Girocollo punto luce oro 18Kt con diamante taglio brillante – Oreficeria Valdani Via Italia 8 Biella
|16.436
|3
|Girocollo in argento – Oreficeria Artiglia Via Italia 41 Biella
|1.958
|4
|Maglia a rovescio – Santa Barbara Via Torino 15 Biella
|11.440
|5
|Foulard Seta Max Mara – Santa Barbara Via Torino 15 Biella
|11.104
|6
|Completo copripiumino
|19.794
|7
|Trattamento fillerina antirughe – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella
|2.489
|8
|Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella
|12.178
|9
|Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella
|19.426
|10
|Trapunta matrimoniale in microfibra 220×240 Maison du Lin
|30.410
|11
|Macchina del caffè (MITACA) – SELLMAT Via Cavour 78 Gaglianico
|17.597
|12
|Cesto Gastronomico – Macelleria Mosca Via San Filippo 16 Biella
|29.652
|13
|Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
|2.758
|14
|Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
|27.964
|15
|Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
|30.900
|16
|Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella
|20.001
|17
|Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella
|3.604
|18
|Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella
|2.148
|19
|Salvadivano a tre posti
|20.393
|20
|Giubbotto – Primigi – C.C. Orsi Biella
|16.129
|21
|Copriletto
|10.128
|22
|Completo letto – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella
|41.517
|23
|Copriletto bianco 2 piazze – Cycas – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella
|1.742
|24
|Copriletto
|15.483
|25
|Trolley
|19.618
|26
|Trolley
|14.952
|27
|Trolley
|39.815
|28
|Easy Cook (Tefal)
|29.898
|29
|Orologio donna Breil TW 1463
|11.086
|30
|Cesto bianco
|16.221
|31
|Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ-03
|39.896
|32
|Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ
|39.081
|33
|Moulinex Mixer cucina
|14.351
|34
|Lagostina Ingegno batteria pentole 3 pezzi
|30.596
|35
|Servizio Massaggio da 30 minuti – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese
|7.852
|36
|Libro Fotografico “I custodi dell’acqua”
|9.174
|37
|Bambo Grill Must Chef
|39.787
|38
|Tovaglia 6 persone (Vincent)
|37.878
|39
|Trattamento capelli – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella
|16.152
|40
|Trattamento cura della cute – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella
|30.572
|41
|Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana
|376
|42
|Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana
|20.438
|43
|Cuffie stereo MDR-XD150 Sony – Coelgas Via Mazzini 85 Cossato
|40.855
|44
|Black&Decker A7071 (avviatore + inserti)
|5.565
|45
|Shopper in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana
|32.372
|46
|Pentola a pressione Pressure Cook
|41.802
|47
|Sciarpa di lana
|35.002
|48
|Sciarpa di lana
|19.453
|49
|Lavagna Rana – Brandani
|28.027
|50
|Bilancia diagnostica – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella
|9.154
|51
|Bracciale donna Obsolet
|7.630
|52
|Utensili per giardinaggio set 7 pezzi
|29.619
|53
|Piardi Home 1959 cremalatte 330 ml
|13.754
|54
|Ariete spremiagrumi 1,2 L
|32.323
|55
|Casa Collection Spices bilancia cucina elettronica
|28.928
|56
|Nedis Slimline bilancia digitale
|3.051
|57
|Evviva tagliere formaggio ceramica base in legno
|28.787
|58
|Griglia cucina The Chef Grill 26×26 cm H&H
|9.065
|59
|Servizio Manicure – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese
|36.966
|60
|Tovaglia cachemire 120×141
|150
|61
|Orologio a muro
|7.129
|62
|Set notte Love Therapy cuori bianchi (lenzuola + federe)
|27.681
|63
|Tostapane
|18.769
|64
|Tovaglia parigina gialla
|2.676
|65
|Ferma-porta
|4.662
|66
|Set 3 bicchieri in vetro
|11.360
|67
|Libro in piemontese “QUAJ AGN FA” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
|35.970
|68
|Tazzine 6 pezzi
|41.571
|69
|Cestino
|19.115
|70
|Porta Tablet
|12.749
|71
|Set 2 bicchieri per liquore
|229
|72
|Libro Jerusalem – Lauretana Frazione Campiglie 56 Graglia
|13.133
|73
|Libro Gaglianico – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
|13.961
|74
|Libro bambini “Mamma, c’è un leone sul divano!” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico
|5.759
Il ringraziamento di Aism a chi ha contribuito
“Ringraziamo – sottolineano da Aism – tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione e tutti gli esercenti e le aziende private che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori!”.
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