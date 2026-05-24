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Lotteria Aism Biella: ecco quali sono i biglietti vincenti

L’elenco dei numeri estratti e dei premi associati

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Grande successo per la lotteria organizzata da Aism Biella, la cui estrazione ha avuto luogo alle 15 di ieri, sabato 23 maggio, nella sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla, in via Piave 11/C. “Sono stati venduti un totale di 25.813 biglietti!” commentano soddisfatti gli organizzatori.

I premi sono reperibili presso la sede dell’Associazione Italiana Sclerosi Multipla in Via Piave 11/C a Biella e dovranno essere ritirati dai rispettivi vincitori entro il 10 settembre negli orari di apertura della sede: da lunedì a venerdì, ore 9-13. Per qualsiasi informazione potete contattare la sezione al numero telefonico 015/849436.

Lotteria Aism, l’elenco dei biglietti vincenti e dei premi

Premio Descrizione Premio Biglietto Vincente
1 Bicicletta Elettrica – Pizzeria Apicella Corso Europa 1 Biella 35.804
2 Girocollo punto luce oro 18Kt con diamante taglio brillante – Oreficeria Valdani Via Italia 8 Biella 16.436
3 Girocollo in argento – Oreficeria Artiglia Via Italia 41 Biella 1.958
4 Maglia a rovescio – Santa Barbara Via Torino 15 Biella 11.440
5 Foulard Seta Max Mara – Santa Barbara Via Torino 15 Biella 11.104
6 Completo copripiumino 19.794
7 Trattamento fillerina antirughe – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella 2.489
8 Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella 12.178
9 Servizio cambio gomme o acquisto di 100€ – Di Leo Franco Pneumatici Via Trento 38 Biella 19.426
10 Trapunta matrimoniale in microfibra 220×240 Maison du Lin 30.410
11 Macchina del caffè (MITACA) – SELLMAT Via Cavour 78 Gaglianico 17.597
12 Cesto Gastronomico – Macelleria Mosca Via San Filippo 16 Biella 29.652
13 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 2.758
14 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 27.964
15 Taglio di stoffa in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 30.900
16 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 20.001
17 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 3.604
18 Occhiale da sole – Ottica Longhi Via San Filippo 10 Biella 2.148
19 Salvadivano a tre posti 20.393
20 Giubbotto – Primigi – C.C. Orsi Biella 16.129
21 Copriletto 10.128
22 Completo letto – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella 41.517
23 Copriletto bianco 2 piazze – Cycas – Cà Brio Piazza I Maggio 11 Biella 1.742
24 Copriletto 15.483
25 Trolley 19.618
26 Trolley 14.952
27 Trolley 39.815
28 Easy Cook (Tefal) 29.898
29 Orologio donna Breil TW 1463 11.086
30 Cesto bianco 16.221
31 Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ-03 39.896
32 Aspirapolvere Cyclonia aspirateur robot HZ 39.081
33 Moulinex Mixer cucina 14.351
34 Lagostina Ingegno batteria pentole 3 pezzi 30.596
35 Servizio Massaggio da 30 minuti – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese 7.852
36 Libro Fotografico “I custodi dell’acqua” 9.174
37 Bambo Grill Must Chef 39.787
38 Tovaglia 6 persone (Vincent) 37.878
39 Trattamento capelli – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella 16.152
40 Trattamento cura della cute – La Maison Retrò Piazza Vittorio Veneto 16/U Biella 30.572
41 Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana 376
42 Bignole e crema da 1,5 Kg – Pasticceria Maniscalco & Rainero Campore Valdilana 20.438
43 Cuffie stereo MDR-XD150 Sony – Coelgas Via Mazzini 85 Cossato 40.855
44 Black&Decker A7071 (avviatore + inserti) 5.565
45 Shopper in lana – Vitale Barberis Canonico Via Diagonale 296 Pratrivero Valdilana 32.372
46 Pentola a pressione Pressure Cook 41.802
47 Sciarpa di lana 35.002
48 Sciarpa di lana 19.453
49 Lavagna Rana – Brandani 28.027
50 Bilancia diagnostica – Parafarmacia “I Giardini” Piazza Casalegno 8/A Biella 9.154
51 Bracciale donna Obsolet 7.630
52 Utensili per giardinaggio set 7 pezzi 29.619
53 Piardi Home 1959 cremalatte 330 ml 13.754
54 Ariete spremiagrumi 1,2 L 32.323
55 Casa Collection Spices bilancia cucina elettronica 28.928
56 Nedis Slimline bilancia digitale 3.051
57 Evviva tagliere formaggio ceramica base in legno 28.787
58 Griglia cucina The Chef Grill 26×26 cm H&H 9.065
59 Servizio Manicure – INDACO BENESSERE Via Milano 431 Vigliano Biellese 36.966
60 Tovaglia cachemire 120×141 150
61 Orologio a muro 7.129
62 Set notte Love Therapy cuori bianchi (lenzuola + federe) 27.681
63 Tostapane 18.769
64 Tovaglia parigina gialla 2.676
65 Ferma-porta 4.662
66 Set 3 bicchieri in vetro 11.360
67 Libro in piemontese “QUAJ AGN FA” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 35.970
68 Tazzine 6 pezzi 41.571
69 Cestino 19.115
70 Porta Tablet 12.749
71 Set 2 bicchieri per liquore 229
72 Libro Jerusalem – Lauretana Frazione Campiglie 56 Graglia 13.133
73 Libro Gaglianico – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 13.961
74 Libro bambini “Mamma, c’è un leone sul divano!” – Tipografia Botalla Via Cairoli 140 Gaglianico 5.759

Il ringraziamento di Aism a chi ha contribuito

“Ringraziamo – sottolineano da Aism – tutti coloro che ci hanno sostenuti per la buona riuscita della manifestazione e tutti gli esercenti e le aziende private che hanno accettato di distribuire i biglietti presso le loro attività, ASL BI, Ass.ni, Gallerie Commerciali, Pro Loco, che ci hanno ospitati presso di loro, tutti i volontari che si sono prodigati nella distribuzione e ritiro dei biglietti nei negozi e nei banchetti e tutti i nostri sostenitori!”.

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