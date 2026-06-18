Lotta alle zanzare, a Biella interventi mirati nelle aree degli eventi.

Lotta alle zanzare, a Biella interventi mirati nelle aree degli eventi

Con l’arrivo della stagione estiva entra nel vivo anche il piano di contrasto alla proliferazione delle zanzare promosso dal Comune di Biella, in collaborazione con la Regione Piemonte, nell’ambito del programma regionale di lotta biologica e integrata.

L’Amministrazione comunale ha aderito anche per il 2026 alla campagna regionale, destinando 13 mila euro al progetto coordinato da IPLA, soggetto incaricato dalla Regione di programmare e realizzare gli interventi sul territorio.

In queste settimane sono già stati effettuati trattamenti mirati nelle aree sensibili della città e il calendario proseguirà per tutta l’estate con ulteriori interventi, prestando particolare attenzione agli spazi che ospiteranno manifestazioni, eventi e iniziative pubbliche, così da garantire le migliori condizioni possibili per cittadini e visitatori.

L’assessore all’Ambiente, Livia Caldesi, dichiara: «La lotta alle zanzare rappresenta un’attività importante sia dal punto di vista della tutela della salute pubblica sia della qualità della vita. Grazie alla collaborazione con Regione Piemonte e IPLA possiamo contare su un programma di monitoraggio e trattamenti mirati che viene costantemente aggiornato in base alle necessità del territorio.»

L’assessore ai Progetti di Pubblica Utilità, Domenico Gallello, dichiara: «L’impegno dell’Amministrazione è costante e gli interventi pubblici vengono programmati con attenzione, ma la collaborazione dei cittadini rimane determinante. Bastano pochi semplici accorgimenti per eliminare i ristagni d’acqua nei giardini, nei cortili e sui balconi, impedendo così alle zanzare di riprodursi. È una responsabilità condivisa che contribuisce al benessere dell’intera cittadinanza.»

Il Comune ricorda che l’efficacia della lotta alle zanzare dipende in larga misura anche dai comportamenti dei singoli cittadini. Si stima infatti che una parte significativa dei focolai larvali si sviluppi all’interno di proprietà private.

Il Comune invita tutti i cittadini ad adottare alcune semplici regole:

eliminare ogni ristagno d’acqua da sottovasi, secchi, annaffiatoi e contenitori inutilizzati;

svuotare regolarmente piscine gonfiabili, giochi per bambini e teli dove possa accumularsi acqua piovana;

mantenere pulite grondaie e tombini;

coprire con reti zanzariere o coperchi i contenitori destinati alla raccolta dell’acqua piovana;

trattare periodicamente, quando necessario, i tombini e le caditoie presenti nelle proprietà private con prodotti larvicidi autorizzati.

La prevenzione resta infatti l’arma più efficace contro la proliferazione delle zanzare e contribuisce anche a ridurre il rischio di diffusione di malattie trasmesse da questi insetti, come previsto dal Piano Nazionale di prevenzione, sorveglianza e risposta alle arbovirosi.

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