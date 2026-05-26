Riaffermando la propria dedizione all’eccellenza nello sport e nella vela, Loro Piana è lieta di annunciare la sua partecipazione in qualità di sponsor alla Tre Golfi Sailing Week 2026 che si terrà dal 5 al 28 maggio, al largo della costa di Sorrento in Italia. A giugno, la Maison sarà anche per la terza volta Title Sponsor della 73esima edizione della Regata della Giraglia, una regata leggendaria che è diventata una delle più importanti della vela mediterranea di alto livello.

Loro Piana sponsor alla Tre Golfi Sailing Week

La Tre Golfi Sailing Week è uno degli appuntamenti classici più attesi del calendario internazionale delle regate e uno degli eventi velici più prestigiosi del Mediterraneo. Questa sponsorizzazione rafforza la posizione della Maison come sostenitrice di eccellenze artigianali, stile senza tempo e incomparabile raffinatezza nel campo dello sport e della vela in particolare. È organizzata dal Circolo del Remo e della Vela Italia di Napoli (CRVI), uno dei più antichi yacht club del paese (fondato nel 1889), in collaborazione con lo Yacht Club Italiano e con il fondamentale supporto del Reale Yacht Club Canottieri Savoia, con l’International Maxi Association, l’ORC – Offshore Racing Congress e la Federazione Italiana Vela (FIV). Sia l’IMA Maxi European Championship (18-21 maggio) che l’ORC World Championship (7-14 maggio) comprendono una regata di lunga distanza di 150 miglia e quattro giorni di regate costiere. Al termine dell’evento la Maison assegna il “Loro Piana Challenge Trophy” al vincitore dell’IMA Maxi Gruppo 1, che lo conserverà fino alla prossima edizione.

La Maison ha una storia di partnership con la Regata dei Tre Golfi che si tiene a Napoli – Capri in collaborazione con il Circolo del Remo e della Vela Italia. Successivamente, ha sostenuto la Loro Piana Superyacht Regatta tenutasi a Porto Cervo in collaborazione con lo Yacht Club Costa Smeralda dal 2009 al 2021, nonché la Loro Piana Caribbean Superyacht Regatta e RendezVous tenutasi a Virgin Gorda BVI in collaborazione con lo YCCS dal 2012 al 2018.

La passione di Loro Piana per la vela testimonia l’impegno della Maison nel promuovere uno stile di vita disinvolto e sofisticato in mare, attraverso la tradizione, l’innovazione e un impegno incrollabile verso l’eccellenza. Ciò ha portato alla creazione di capi intramontabili, eleganti e versatili, che si adattano perfettamente sia alla vita in mare che a quella in città. Alcune delle icone Loro Piana sono nate in mare: il bomber in Windmate® e le scarpe White Sole condividono tutte un’eredità velistica. Lo stile di vita intorno al molo si adatta perfettamente alla camicia André in lino, un’altra icona della Maison. La vela incarna un savoir-vivre gioioso, completato dai capi disinvolti di Loro Piana realizzati con incredibile savoir-faire, sempre perfettamente eleganti e funzionali.

C’è sempre stato un forte legame tra Loro Piana e il mondo della vela, uno sport e uno stile di vita con cui la Maison condivide molti valori comuni: tradizione, ossessione per l’eccellenza, passione per la perfezione e momenti gioiosi di condivisione con gli amici. La famiglia Loro Piana ha sempre avuto una passione profonda per la vela, iniziata al lago vicino alla Valsesia, e sviluppata successivamente in Sardegna. Pier Luigi Loro Piana gareggia ancora in regate con la sua barca My Song e – come suo fratello Sergio – ha un profondo legame con il mare, trascorrendo il suo tempo navigando con la sua famiglia, soprattutto nel Mar Mediterraneo.

Più che uno sport, la vela è uno stile di vita. Navigare significa contatto con la natura, ma anche ricerca: è uno straordinario laboratorio a cielo aperto che è sempre stato utilizzato dalla Maison italiana per sperimentare le soluzioni di tessuto più performanti e innovative. La vela è dove Loro Piana combina il savoir-faire artigianale con prestazioni eccezionali.

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